IPčko: Hodnota človeka nezávisí od toho či má alebo nemá vzťah
Pripomína, že osamelosť je veľmi častá a niekedy stačí napísať blízkemu pár slov.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Niektorí ľudia sa môžu počas Dňa svätého Valentína cítiť osamelejšie, pod tlakom či smutno. Všetky tieto pocity sú v poriadku. Poukázalo na to občianske združenie IPčko. Pripomína tiež, že hodnota človeka nezávisí od toho či má alebo nemá vzťah.
„Pre mnoho ľudí je tento sviatok krásny. No sú ľudia, ktorí sa v tento deň cítia ešte osamelejšie. Viac sa porovnávajú. Veľa z nich si čerstvo prešlo rozchodom. A pre niektorých je Valentín iba ďalší deň v týždni. My ti chceme dnes pripomenúť, že všetky tieto pocity sú v poriadku. A že tvoja hodnota nezávisí od vzťahu, statusu, a ani jedného dňa v kalendári,“ uviedlo IPčko na sociálnej sieti.
Pripomína, že osamelosť je veľmi častá a niekedy stačí napísať blízkemu pár slov. Tiež, že smútok po rozchode má vždy svoje miesto, aj ak trvá dlhšie. Odborníci tiež radia neporovnávať sa s ostatnými na sociálnych sieťach. „Ukazujú len výber najkrajších momentov, nie realitu,“ podotkli.
IPčko zároveň apeluje na ľudí, že so svojimi pocitmi nemusia zostávať sami. „Ak sa dnes cítiš osamelo, smutno alebo pod tlakom - sme tu pre teba,“ dodalo. Na poradňu sa môžu ľudia obrátiť cez web ipcko.sk, cez email poradna@ipcko.sk alebo na telefónnom čísle 0800 500 333. Pomoc je anonymná a bezplatná.
