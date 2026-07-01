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IPčko: Leto môže byť náročné, mladí sa cítia osamelo
Psychologička spomenula, že každý prežíva prázdniny inak a neexistuje jeden správny spôsob, ako ich stráviť. Zároveň poukázala na to, že sociálne siete sú len malým výsekom reality.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Okolo leta často vzniká predstava, že by malo byť iba krásne, plné dobrodružstiev a nezabudnuteľných zážitkov. Pravda je však taká, že aj leto môže byť náročné. Niektorí mladí ľudia sa cítia osamelo, chýba im školský kolektív, kamaráti sú na dovolenkách alebo majú pocit, že ich leto nie je také „dokonalé“, ako ho vidia na sociálnych sieťach. Upozornila na to psychologička IPčka Veronika Čuláková Tóthová.
Duševnej pohode počas prázdnin podľa nej pomáhajú často úplne obyčajné veci. „Pomáha byť v kontakte s ľuďmi, pri ktorých sa cítime bezpečne, hýbať sa spôsobom, ktorý robí radosť, dopriať si kvalitný spánok, dostatok vody a oddych. Skúsiť niečo nové alebo sa vrátiť k tomu, na čo počas školského roka nebol čas. A hlavne robiť veci preto, lebo nás tešia, nie preto, aby dobre vyzerali na fotografii alebo na sociálnych sieťach,“ uviedla psychologička pre TASR.
Spomenula, že každý prežíva prázdniny inak a neexistuje jeden správny spôsob, ako ich stráviť. Zároveň poukázala na to, že sociálne siete sú len malým výsekom reality. Ak niekomu skôr berú energiu, než ju dávajú, môže byť podľa psychologičky veľmi oslobodzujúce dopriať si od nich na chvíľu odstup. A ak sa napriek tomu objaví smútok, úzkosť, osamelosť alebo pocit, že je toho priveľa, netreba podľa nej na to zostať osamote. Ako doplnila, rozhovor s rodičom, blízkym človekom alebo odborníkom môže byť tým prvým krokom, ktorý prinesie úľavu. Pomoc sa nemusí začínať veľkými slovami. Niekedy podľa Čulákovej Tóthovej stačí povedať: „Necítim sa dobre. Potrebujem, aby tu niekto bol so mnou.“
Duševnej pohode počas prázdnin podľa nej pomáhajú často úplne obyčajné veci. „Pomáha byť v kontakte s ľuďmi, pri ktorých sa cítime bezpečne, hýbať sa spôsobom, ktorý robí radosť, dopriať si kvalitný spánok, dostatok vody a oddych. Skúsiť niečo nové alebo sa vrátiť k tomu, na čo počas školského roka nebol čas. A hlavne robiť veci preto, lebo nás tešia, nie preto, aby dobre vyzerali na fotografii alebo na sociálnych sieťach,“ uviedla psychologička pre TASR.
Spomenula, že každý prežíva prázdniny inak a neexistuje jeden správny spôsob, ako ich stráviť. Zároveň poukázala na to, že sociálne siete sú len malým výsekom reality. Ak niekomu skôr berú energiu, než ju dávajú, môže byť podľa psychologičky veľmi oslobodzujúce dopriať si od nich na chvíľu odstup. A ak sa napriek tomu objaví smútok, úzkosť, osamelosť alebo pocit, že je toho priveľa, netreba podľa nej na to zostať osamote. Ako doplnila, rozhovor s rodičom, blízkym človekom alebo odborníkom môže byť tým prvým krokom, ktorý prinesie úľavu. Pomoc sa nemusí začínať veľkými slovami. Niekedy podľa Čulákovej Tóthovej stačí povedať: „Necítim sa dobre. Potrebujem, aby tu niekto bol so mnou.“