IPčko: Počas učenia sa na maturity sú vhodné prestávky či dobrá strava

Bratislava 7. marca (TASR) - Počas učenia sa na maturitné skúšky je efektívne dávať si niekoľkominútové pauzy. Mozog totiž potrebuje byť oddýchnutý, aby fungoval dobre. TASR to uviedli z občianskeho združenia IPčko. Okrem prestávok podľa psychológov netreba zabúdať na kvalitný spánok, pravidelnú stravu či pitný režim.



"Prestávky máte aj v škole, takže si tento dobrý zvyk zachovajte aj pri príprave na maturitu," zdôraznili psychológovia. Počas niekoľkominútového oddychu stredoškolákom neodporúčajú kontrolovať sociálne siete. Avizovali, že by mali skúsiť čo najmenej sa rozptýliť. V disciplinovanosti môže podľa nich pomôcť nastavenie budíka.



Ako skonštatovali, produktivitu pri učení zvyšuje aj dobrý a kvalitný spánok. Stredoškoláci, ktorí majú problém zaspať, by podľa nich mali aspoň ležať v posteli, nič nerobiť a oddychovať. Ak niekomu pomôže poobedný oddych, mal by si ho podľa psychológov dopriať.



Rovnako dôležitá je podľa nich pravidelná strava, pričom základ sú vyvážené raňajky. Odporúčajú vajcia alebo čokoľvek, čo obsahuje omega-3 mastné kyseliny. Upozornili, že sladkosti prinesú príval energie, ale tá veľmi rýchlo aj vyprchá. "Prírodné, čerstvé vitamíny a zdravé a vyvážené jedlo zlepšujú koncentráciu a pamäť," objasnili.



Počas prípravy na maturitu a aj počas maturitnej skúšky odporúčajú psychológovia piť veľa vody. "Telo a mozog potrebujú byť hydratované. Skúste sa vyhnúť sladkým nápojom, energetickým nápojom a alkoholu. Tie majú presne opačný účinok," dodali z IPčka.