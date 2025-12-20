< sekcia Slovensko
IPčko posilňuje cez Vianoce služby, prináša i odporúčania
Bratislava 20. decembra (TASR) - Občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje psychologickú pomoc mladým, posilňuje aj počas tohtoročných vianočných sviatkov svoje služby. Predstavilo tiež tzv. Vianočný plán pomoci, aby ľudia v kríze nezostávali sami ani počas sviatkov. IPčko pripomína, že Vianoce môžu byť pre mnohých ľudí obdobím osamelosti, konfliktov či prehlbovania psychickej nepohody.
„Vianoce dokážu veľmi zosilniť to, čo v sebe už dlhšie nesieme. Ak je v človeku smútok, osamelosť alebo beznádej, počas sviatkov to často vystúpi ešte viac na povrch. Preto považujeme za kľúčové byť dostupní aj vtedy, keď má veľa služieb zatvorené a ľudia majú pocit, že nemajú kam ísť,“ uviedol riaditeľ IPčka Marek Madro.
Krízová pomoc IPčka je dostupná cez telefón (0800 500 333), cez chat na ipcko.sk alebo cez mailovú poradňu na adrese poradna@ipcko.sk. Kontaktovať ho je možné nonstop, anonymne a bezplatne.
Občianske združenie pripravuje aj Štedrú večeru vo svojich kluboch. Uskutoční sa 27. decembra od 17.00 h do 19.00 h v kluboch IPčka v Bratislave (Klub Machovisko), Trnave (Flek klub), Nitre (ID klub), Prešove (Kreate klub) a Košiciach (Connect klub). Organizuje aj viaceré online podujatia, napríklad 24. decembra od 17.00 h do 18.00 bude Vianočná čajovňa na Discorde.
Psychológovia z IPčka každoročne zdieľajú aj vianočné odporúčania pre všetkých, ktorí v tomto období prežívajú tlak, úzkosť alebo iné nepríjemné pocity. Odporúčajú určiť si priority a zamerať sa na to, čo je naozaj dôležité. „Doprajte si spánok, vyváženú stravu a pohyb. Vyhnite sa alkoholu či drogám. Keď cítite úzkosť, skúste pár hlbokých nádychov a výdychov. Nebojte sa požiadať rodinu, priateľov či odborníkov o podporu. Nezostávajte v tom osamote,“ radia odborníci. Pripomínajú, že Vianoce nemusia byť o perfektných darčekoch, ale o pokoji a o spojení s blízkymi. IPčko preto tiež radí neporovnávať sa s dokonalými fotkami iných, ale radšej si dať pauzu od sociálnych sietí.
