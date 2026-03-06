< sekcia Slovensko
IPčko: Pred maturitou či Testovaním 9 je základom dobrý time manažment
Študentov stredných škôl čakajú 10. až 13. marca písomné maturity.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - V období pred maturitou či Testovaním 9 je základom dobrý time manažment. Školáci by si mali zapísať, koľko majú otázok a predmetov, koľko dní im ešte zostáva, a rozdeliť si učivo na menšie časti. Takýto plán im pomôže, aby neboli zahltení pocitom, že je toho príliš veľa. Pre TASR to uviedla psychologička Martina Bočkayová z IPčka.
Za rovnako dôležité považuje striedať učenie s prestávkami - po hodine sústredenia si napríklad dopriať desať minút oddychu. Alebo vyskúšať Pomodoro techniku, kde sa žiak 25 minút sústredí a potom nasleduje päťminútová pauza, počas ktorej je vhodné postaviť sa, prejsť, rozhýbať telo.
Pri samotnom učení odporúča využívať pamäťové a vizuálne pomôcky - pojmové mapy, flash kartičky, skratky zo začiatočných písmen. Každý sa však podľa psychologičky učí inak, a preto je dobré nájsť si vlastný spôsob. Efektívne podľa nej môže byť aj skupinové štúdium so spolužiakmi - môžu sa skúšať navzájom, nahlas formulovať odpovede - pomôže to nielen zapamätať si učivo, ale aj znížiť stres z ústnych odpovedí.
Bočkayová napokon apelovala na to, aby školáci nezabúdali ani na základy, a to dostatok spánku, pravidelné a výživné jedlo (mozog potrebuje palivo) a pitný režim. Telo a myseľ sú totiž úzko prepojené.
Študentov stredných škôl čakajú 10. až 13. marca písomné maturity. Viacerí z nich budú v externej časti zo slovenského a z maďarského jazyka a literatúry maturovať elektronicky. Testovanie 9 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry absolvujú žiaci 18. marca.
