IPčko: Predsavzatia môžu byť pozitívnym nástrojom na duševné zdravie

Bratislava 2.januára (TASR) - Predsavzatia môžu byť pozitívnym nástrojom na zlepšenie života a duševného zdravia, ak sú nastavené správne. Je dôležité byť realistický, flexibilný a láskavý k sebe. Uviedlo to občianske združenie (OZ) IPčko na sociálnej sieti.



Združenie radí, že pri nastavovaní predsavzatí do nového roka je vhodné zvoliť si malé, konkrétne ciele, ktoré sa dajú postupne dosahovať, a v prípade neúspechu si dať priestor na odpustenie. K predsavzatiam je podľa ich slov dôležité pristupovať s rozvahou a uvážením ich vplyvu na duševné zdravie.



IPčko ďalej odporúča zamerať sa pri ich plnení na proces, nie na výsledok. "Takýto prístup znižuje tlak a umožňuje nám radovať sa z pokroku, ktorý sa deje každý deň," dodalo združenie s tým, že je vhodné zamerať sa na malé zmeny, ktoré sú jednoduchšie dosiahnuteľné a menej stresujúce. Nastaviť je možné aj predsavzatia na zlepšenie sebaúcty, čo môže pomôcť znížiť stres a úzkosť.



Pri plnení predsavzatí je podľa IPčka dobré vyvarovať sa perfekcionizmu, ale venovať sa napredovaniu. Dôležité je mať aj schopnosť prispôsobiť sa. "Nie vždy sa nám podarí splniť naše predsavzatia presne tak, ako sme si ich naplánovali a je to v poriadku," podotklo IPčko.



Združenie pripomenulo, že kľúčová je aj podpora a komunikácia s okolím. "Niekedy môže byť užitočné zdieľať svoje predsavzatia s rodinou, priateľmi alebo odborníkom, aby sme získali podporu," ozrejmilo.