IPčko: Psychický stav sa môže s jeseňou zhoršiť, no náročnejšia je jar

Bratislava 19. septembra (TASR) - Psychický stav ľudí sa môže s nástupom jesene zhoršiť. Prichádzajú s ňou kratšie, sychravejšie a daždivé dni. Približujeme sa počas nej k času, keď za tmy vstávame a vraciame sa domov. V kontexte duševného zdravia je však náročnejším obdobím jar. Pre TASR to priblížil riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.



"Mnohí z nás na jar čakajú, je symbolom energie, prebúdzania a začiatku celého cyklu. Niektorí ľudia sú však po jeseni a zime veľmi vyčerpaní a necítia sa plní energie, sú unavení po zime a myslia si, že niečo s nimi nie je v poriadku. Aj toto môže byť spúšťačom rôznych duševných ťažkostí," skonštatoval.



Nápomocné a užitočné pre ľudí počas daných období je dopriať si veci, činnosti a aktivity, ktoré majú radi. "Je dôležité spoznať samého seba a dopriať si to, čo vám fungovalo v minulosti alebo čo vám pomáha teraz, či už je to šport, knihy, pohyb, kontakt s priateľmi, návšteva wellnes, masáž," doplnil Madro. Dôležité sú podľa jeho slov tiež zdravé vzťahy, rovnováha medzi odpočinkom a prácou a počúvanie samého seba.



Apeluje na ľudí, že v prípade, ak sa potrebujú porozprávať o svojom prežívaní, majú tak urobiť. "Ak máte pocit, že to celé už trvá dlhšie ako dva týždne a neprichádza zmena, či naopak sa stav zhoršuje, obráťte sa na odborníka, " dodal. Ľudia môžu podľa neho kontaktovať aj linky pomoci IPčko.sk či krízovú linku pomoci 0800 500 333.