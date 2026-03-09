< sekcia Slovensko
IPčko radí žiakom deň pred skúškou pozrieť, či majú všetko pripravené
Večer radí venovať sa niečomu naplňujúcemu a upokojujúcemu. Psychologička upozornila, že intenzívne učenie na poslednú chvíľu väčšinou nepomáha, skôr naopak.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Občianske združenie IPčko odporúča študentom deň pred skúškou skontrolovať, či majú všetko pripravené - dokumenty, pomôcky, oblečenie. Mali by si naplánovať aj trasu a čas odchodu, aby ráno neboli v zbytočnom strese z meškania. Uviedla to psychologička Martina Bočkayová pre TASR.
Večer radí venovať sa niečomu naplňujúcemu a upokojujúcemu. Upozornila, že intenzívne učenie na poslednú chvíľu väčšinou nepomáha, skôr naopak. Apelovala hlavne na spánok. Kvalitný spánok pred skúškou je totiž podľa nej jeden z najdôležitejších faktorov úspechu.
Čo sa týka dňa skúšky, vhodné je podľa nej dopriať si čas na rannú rutinu - neposúvať budík. Študentom radí najesť sa, aj keď majú stiahnutý žalúdok. Mali by si dať niečo ľahké a výživné. Zároveň odporúča, aby pili dostatok vody. Kávu alebo energetické nápoje by podľa nej radšej mali vynechať. Poukázala pritom na to, že kofeín zvyšuje hladinu stresu.
V prípade, že študenti pred skúškou pociťujú nervozitu, skúsiť podľa psychologičky môžu jednoduché dychové cvičenie: zatvoriť oči a dýchať - pri nádychu počítať do štyroch a pri výdychu do šiestich. Medzitým vždy na dve sekundy zadržať dych. Netreba sa pritom nechať rozptýliť spolužiakmi, ktorí horlivo diskutujú alebo listujú v poznámkach, a nájsť si miesto, kde sa možno sústrediť na seba.
Zároveň študentom radí, aby si pripomínali, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, a výsledok nie je odrazom ich hodnoty. Dodala, že ak by sa aj niečo nepodarilo, existuje ďalší termín.
Na viac ako 600 stredných školách na Slovensku sa od 10. do 13. marca uskutočnia písomné maturity. Vyše 42.000 maturantov si preverí svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Testovanie 9 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry absolvujú žiaci 18. marca.
Večer radí venovať sa niečomu naplňujúcemu a upokojujúcemu. Upozornila, že intenzívne učenie na poslednú chvíľu väčšinou nepomáha, skôr naopak. Apelovala hlavne na spánok. Kvalitný spánok pred skúškou je totiž podľa nej jeden z najdôležitejších faktorov úspechu.
Čo sa týka dňa skúšky, vhodné je podľa nej dopriať si čas na rannú rutinu - neposúvať budík. Študentom radí najesť sa, aj keď majú stiahnutý žalúdok. Mali by si dať niečo ľahké a výživné. Zároveň odporúča, aby pili dostatok vody. Kávu alebo energetické nápoje by podľa nej radšej mali vynechať. Poukázala pritom na to, že kofeín zvyšuje hladinu stresu.
V prípade, že študenti pred skúškou pociťujú nervozitu, skúsiť podľa psychologičky môžu jednoduché dychové cvičenie: zatvoriť oči a dýchať - pri nádychu počítať do štyroch a pri výdychu do šiestich. Medzitým vždy na dve sekundy zadržať dych. Netreba sa pritom nechať rozptýliť spolužiakmi, ktorí horlivo diskutujú alebo listujú v poznámkach, a nájsť si miesto, kde sa možno sústrediť na seba.
Zároveň študentom radí, aby si pripomínali, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, a výsledok nie je odrazom ich hodnoty. Dodala, že ak by sa aj niečo nepodarilo, existuje ďalší termín.
Na viac ako 600 stredných školách na Slovensku sa od 10. do 13. marca uskutočnia písomné maturity. Vyše 42.000 maturantov si preverí svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Testovanie 9 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry absolvujú žiaci 18. marca.