IPčko riešilo tento rok tisícky pokusov o samovraždu

Bratislava 24. novembra (TASR) - Občianske združenie IPčko riešilo od začiatku roka 3407 akútnych kontaktov, ktoré súviseli s pokusmi o ukončenie života. Niektoré prišli priamo z koľajníc, kde IPčko umiestňuje tabule s kontaktom na svoje krízové linky. Za tri roky vylepili viac ako 500 tabúľ a priamo z koľajníc prijali 313 akútnych telefonátov, priblížil v piatok riaditeľ IPčka Marek Madro. Upozornil, že pre znižovanie nákladov bude v budúcom roku na linkách menej psychológov, avšak krízových kontaktov pribúda.



Na jeseň sa podľa Madra situácia vždy zhoršuje. Občianske združenie preto pri koľajniciach vylepuje nové tabule a vymieňa poškodené. Tento týždeň umiestnili 52 tabúľ a plánujú ďalšie. Ohniská tragédií identifikujú s pomocou Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). "Prevencia je v takýchto prípadoch kľúčová a veríme, že tieto aktivity pomôžu znižovať počet samovrážd na železnici," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako.



"Systémová starostlivosť o duševné zdravie je oblasť, v ktorej ako krajina máme čo dobiehať. Dlhé čakacie doby, nie veľmi prehľadný systém pomoci, nedostatočné kapacity psychológov sú témy, ktoré určite musíme riešiť. Aj napriek týmto faktom však stojí za to skúšať a hľadať pomoc," zdôraznila predsedníčka Asociácie klinických psychológov Slovenska Katarína Jandová.



Preto je podľa odborníkov dôležitá aj dostupnosť anonymnej, bezplatnej a nonstop psychologickej pomoci, akú poskytuje aj IPčko. Organizácia však bojuje so znižovaním nákladov. "So zhoršenými vyhliadkami na finančnú podporu sme v budúcom roku museli zredukovať naše náklady o 30 percent, a to zahŕňa aj zníženie počtu psychológov a psychologičiek na krízových službách IPčka. Vzhľadom na to, že množstvo krízových kontaktov však neustále stúpa, sa obávame, že nebudeme tento nápor zvládať," povedal Madro. Preto spustili aj kampaň, kde ľudia môžu prispieť a podporiť krízové linky.



Psychológovia a psychologičky z IPčka každý deň bezplatne a nonstop odpovedajú na volania o pomoc od ľudí v krízových situáciách. Ich pomoc nespočíva iba v akútnych zásahoch. Poskytujú nielen prvý kontakt cez krízové linky či osobne, ale aj krízové poradenstvo, zasahujú v teréne, či poskytujú podporu pre blízke okolie.