IPčko: Snaha o dokonalosť Vianoc je jedným z hlavných zdrojov stresu
Tlak na „dokonalé“ Vianoce je posilňovaný zo strany sociálnych sietí, príbuzných, médií aj spoločenských očakávaní.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Snaha o dokonalosť vianočných sviatkov je jedným z hlavných zdrojov stresu. Pomôcť môže zvoľnenie tempa, odpustenie si nedokonalostí, neporovnávanie sa s inými a zníženie očakávaní voči sebe aj okoliu. Pre TASR to uviedol riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
Ako upozornil, tlak na „dokonalé“ Vianoce je posilňovaný zo strany sociálnych sietí, príbuzných, médií aj spoločenských očakávaní. Užitočné je podľa neho obmedziť sledovanie reklám a sociálnych sietí a namiesto toho sa zamerať na príjemné aktivity - oddych, rozhovory, spoločné chvíle, jednoduché aktivity, na ktoré počas roka nie je čas.
Riaditeľ IPčka zároveň poukázal na to, že pre mnohých ľudí sú Vianoce spojené so smútkom, s osamelosťou alebo so stratami a je úplne v poriadku, ak sa počas sviatkov necítia šťastní. Dôležité je podľa neho nezostávať so svojimi pocitmi osamote a hovoriť o prežívaní - s blízkymi, priateľmi alebo s niekým, komu dôverujú. Ak je pre niekoho ťažké hovoriť priamo, môže pomôcť napísať správu, list alebo nahrať hlasovú správu.
Madro zdôraznil aj význam prežívania sviatkov v súlade so sebou - pokojne aj inak, než „sa patrí“. Pripomenul, že nie každý musí tráviť Vianoce v kruhu rodiny alebo dodržiavať všetky tradície. Pokiaľ niekto trávi - aj nedobrovoľne - sviatky osamote, môže ich podľa neho využiť ako príležitosť reflektovať a byť sám so sebou. Odporučil zachovať nejakú štruktúru dní, byť aspoň trochu v kontakte s okolím, tráviť čas aj vonku, všímať si maličkosti a venovať čas obľúbeným činnostiam.
V prípade potreby Madro vyzýva ľudí, aby sa nebáli vyhľadať pomoc. Počas vianočných sviatkov posilňuje svoje služby aj krízová linka pomoci IPčko.
