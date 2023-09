IPčko spúšťa kampaň na podporu mladých k prevencii samovrážd

Bratislava 8. septembra (TASR) - Občianske združenie IPčko spúšťa preventívnu kampaň pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd. Začne sa v pondelok (11. 9.) v niekoľkých školách po celom Slovensku. Zameriava sa na mladých ľudí a má ich povzbudiť, aby hľadali pomoc, keď ju potrebujú. Uviedol to riaditeľ IPčka Marek Madro na piatkovej tlačovej konferencii.



IPčko sa pri kampani spojilo s mladými ľuďmi z Nexterie Leadership Academy, ktorí vytvorili kampaň v štýle počítačových hier. Do kampane sa zapojilo 150 tried 8. a 9. ročníkov.



Ako priblížil Madro, v zapojených triedach si mladí nájdu nálepku s OQ kódom, ktorý ich usmerní na psychologickú pomoc. Prostredníctvom neho nájdu dôležité linky a miesta pomoci. Rovnako tiež osobné príbehy tvorcov kampane, ktorí sa podelili o svoje vlastné skúsenosti.



"Vnímame, že dostupnosť nejaká je, ale nie je dostatočná, a práve preto vytvárame rôzne formy pomoci. Aby sme jednak zachytili mladých ľudí, aby sme im pomohli, mohli sa prihovoriť a povedať, že existujú iné možnosti, ako situáciu riešiť," zdôraznil Madro.



Poukázal na to, že v prvom polroku tohto roka IPčko zaznamenalo 369 pokusov o ukončenie života medzi mladými vo veku od 15 do 18 rokov. Psychológovia IPčka riešili 1620 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života u mladých rovnakého veku.