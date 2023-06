IPčko: Trestať deti za vysvedčenie nevedie k pozitívnej zmene

Bratislava 30. júna (TASR) - Trestať deti za vysvedčenie nie je účinná metóda na dosiahnutie pozitívnej zmeny. Pri príležitosti konca školského roka to pripomína občianske združenie IPčko. Rodičia by sa mali namiesto toho v ďalšom školskom roku zamerať na príčiny horších výsledkov, prípadne spoločne s dieťaťom naplánovať kroky, ako ich zmeniť.



"Trestaním sa nedosahujú pozitívne a užitočné zmeny. Keď fungujú, tak iba krátkodobo, vedú k bojom o moc a k narušeným vzťahom a podkopávajú vnútornú motiváciu vášho dieťaťa dosahovať lepšie výsledky. Vo všetkom, čo robíme, teda aj v učení je dôležitá práve vnútorná motivácia," upozornilo IPčko. Dodalo, že trestaním sa v dieťati umocňuje pocit zlyhania a krivdy.



Pri zhoršených známkach podľa odborníkov netreba hneď hľadať "vinníka" v podobe lenivosti, hry na počítači či "flákania sa" s kamarátmi. "To môže byť ich stratégia, ktorou sa pokúšajú zvládnuť to, čo ich trápi a ťaží. Možno práve vďaka tomu, majú známky takéto a nie ešte horšie," vysvetlili.



Odporúčajú podporiť dieťa aj ak vysvedčenie nevyšlo podľa predstáv. "Povedať mu, že do toho dalo maximum a maximum je u každého iné," spresnilo. Radí tiež nekonfrontovať dieťa, ale pýtať sa a počúvať, ako situáciu vníma ono. "Ak vám záleží na tom, aby malo dobré vzdelávacie výsledky, povedzte mu prečo, pomôžte mu to pochopiť," dodali.



Rodičia by sa mali podľa IPčka zamerať na to, aby sa deti nebáli prísť s vysvedčením domov, hľadať príčiny horších výsledkov a spolupracovať s dieťaťom. "Ak spoločne prídete na to, čo je za tým, využite to ako príležitosť do budúceho roka," radí. Pozitívny a podporujúci vzťah s dieťaťom je podľa združenia hnacou silou na zlepšenie sa v škole.



Dôležité je tiež normalizovať, že niektoré predmety či učivo dieťaťu "nesedia" a neporovnávať ho s inými. "Pretože sa v ňom vytvára pocit, že je pre vás nedostatočné, neúspešné, znižuje sa mu sebahodnota, sebavedomie, motivácia a nadobúda pocit, že by ste chceli iné dieťa," upozornili odborníci. Naopak, odporúčajú poukazovať na to, v čom je dieťa dobré, ako aj na to, že hodnota jeho je aj v niečom inom ako v známke.