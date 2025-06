IPčko: Tresty za vysvedčenie nefungujú, treba hľadať spoločné riešenie

Bratislava 26. júna (TASR) - Tresty za vysvedčenie nefungujú. Namiesto motivácie posilňujú pocit zlyhania a narúšajú vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Potrebné je hľadať spoločné riešenie. Pri príležitosti nadchádzajúceho konca školského roka na to upozornilo občianske združenie IPčko. Pripomína, že u niektorých detí vysvedčenie vyvoláva strach z reakcie rodičov.



„Keď dieťa príde domov so známkami, ktoré nás prekvapia alebo zaskočia, je dôležité sa na chvíľu zastaviť. Položme si pár otázok, aby sme túto situáciu nevnímali ako problém, ale ako príležitosť na rozhovor a na spoluprácu,“ radia psychológovia.



Rodičom namiesto výčitiek či kritiky odporúčajú skúsiť sa dieťaťa spýtať, ako sa s takým vysvedčením cíti, čo mu robilo najväčšie ťažkosti, kde by chcelo niečo zmeniť a čo k tomu potrebuje.



Psychológovia taktiež zdôrazňujú, že rodičia by nemali porovnávať svoje deti s inými ani im prikazovať, čo majú robiť. Lepšie je podľa nich spýtať sa ich, aké riešenie by navrhli. Dôležité je tiež pripomenúť im ich silné stránky, nepodmieňovať lásku výkonom a dať im pocit, že aj keď zlyhajú, majú oporu.



„Ak vám záleží na tom, aby mali lepšie výsledky, povedzte im prečo. Nie preto, že to tak má byť, ale preto, že sa im ľahšie pôjde životom, ak budú vedieť premýšľať, komunikovať a učiť sa z vlastných chýb,“ dodalo IPčko.