IPčko počas modrého pondelka vyzýva ľudí, aby zavolali svojim blízkym

Bratislava 17. januára (TASR) - Tretí januárový pondelok, nazývaný aj blue monday alebo modrý pondelok, je označovaný za jeden z najnáročnejších dní v roku. Občianske združenie IPčko v tejto súvislosti pripomína, že ľudia by nemali zostávať s pocitmi osamote. Apeluje tiež na to, aby sa ozvali svojim blízkym a dali im najavo, že im na nich záleží.



Ipčko priblížilo, že ide o deň v roku, keď akoby sa v jednom okamihu naakumulovali viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú duševnú pohodu. "Začneme tým, že je pondelok, ktorý nepatrí k obľúbeným dňom, keď sa pozrieme do kalendára, máme pred sebou ešte mnoho dní do konca roka, je to obdobím, keď sa lámu naše predsavzatia a s nimi môže prichádzať aj pocit zlyhania. Počasie v tomto období býva chladné a je pomerne vzdialené od toho jarného a slnečného," priblížilo združenie na sociálnej sieti.



Poukázalo na kampaň, ktorá v tejto súvislosti vznikla v zahraničí. Jej cieľom je povzbudiť ľudí, aby sa ozvali svojim priateľom a blízkym, dali najavo, že im na nich záleží a zaujímajú sa o nich.



Na Slovensku môžu záujemci využiť bezplatné krízové nonstop linky, ktoré prevádzkuje Ipčko či Liga za duševné zdravie. Ide o Krízovú linku pomoci (0800 500 333) a Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566).