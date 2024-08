IPčko: Za prvý polrok odpovedali psychológovia na vyše 82.000 žiadostí

Bratislava 9. augusta (TASR) - Za prvý polrok odpovedali psychológovia občianskeho združenia (OZ) IPčko na 82.101 žiadostí o pomoc. Dve pätiny z nich prišli od mladých ľudí do 18 rokov. Trápila ich najmä osamelosť, strach a myšlienky na samovraždu alebo sebapoškodzovanie. Združenie aktuálne stíha odpovedať len na desať percent žiadostí o pomoc. TASR o tom informovala Frederika Hazéová z OZ IPčko.



"Zaujímavé je, že za posledný rok vidíme veľký nárast v počte žiadostí o pomoc, ktoré prichádzajú od mužov. V porovnaní s prvým polrokom 2023 sa na nás obrátilo o 34,2 percenta viac mužov. Zatiaľ čo v minulosti bol pomer medzi mužmi a ženami nevyvážený, tento polrok to bolo takmer pol na pol," podotkla odborná poradkyňa IPčka Zuzana Juráneková.



Oproti prvému polroku minulého roka zaznamenali psychológovia 32,1-percentný nárast v téme fenomény internetu. Zvýšenie zaznamenali aj v prípadoch, ktoré sa týkali návykových látok (23,3 percenta) a pri téme sebapoškodzovania (8,5 percenta).



Takmer tri štvrtiny kontaktov, ktoré psychológovia zaznamenali, prišli od mladých ľudí do 30 rokov. Z celkového počtu kontaktujúcich bolo 38,5 percenta mladších ako 18 rokov.



IPčko od začiatku roka bojuje s finančnými problémami. Združenie muselo prepustiť 17 psychológov. Trom krízovým centrám hrozilo zatvorenie. "Aktuálne sa nám vďaka podpore jednotlivcov, firiem a niektorých miest podarilo dve z nich zachrániť, ale tretie je stále ohrozené, rovnako ako pomoc, ktorú poskytujeme online a na diaľku," povedal riaditeľ IPčka Marek Madro.



Štát o podporu združenia požiadala aj Únia miest Slovenska (ÚMS). Ako zdôvodnila, IPčko je často jedinou organizáciou, ktorá pomoc v oblasti duševného zdravia v členských mestách únie poskytuje. ÚMS listom oficiálne oslovila štyri ministerstvá.