Ľudia majú strach o svoju bezpečnosť

Bratislava 19. marca (TASR) – S neistotou v súčasnej epidemiologickej situácii sa ľudia obracajú aj na online linku dôvery IPčko.sk. Už zaznamenala viac ako 700 kontaktov, v ktorých bolo aspoň raz spomenuté slovo korona.



Podľa psychológov z online poradne narastá tlak a obavy ľudí o vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť blízkych. Ľudia sa tiež pýtajú na to, ako zvládnuť rodinné vzťahy v karanténe a ako riešiť konfliktné situácie. TASR o tom informoval psychológ a programový riaditeľ IPčko.sk Marek Madro.



Psychológovia podľa neho vnímajú zvýšené riziko domáceho a sexuálneho násilia vo vyhrotených situáciách a hovoria s ľuďmi aj o tom, ako zvládnuť čakanie na výsledky testovania na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Pripravili aj osvetovú kampaň a metodické webináre pre odborníkov.



Záujem o služby psychologickej podpory a poradenstva na IPčko.sk je v týchto dňoch trojnásobný oproti iným rokom. Každý deň od 7:00 do polnoci 60 odborne školených psychológov poskytuje cez čet bezplatnú a anonymnú pomoc a podporu.



"V posledných dňoch sa na nás obrátilo 729 prevažne mladých ľudí s psychickými ťažkosťami, ktoré vznikajú v súvislosti s koronavírusom," hovorí Madro. Podľa neho v týchto dňoch intenzívnejšie cítiť, že podobných podporných služieb je nedostatok.



"U ľudí s inými fyzickými ochoreniami a psychickými poruchami sa stretávame so zvýšeným stresom a pocitom bezmocnosti z aktuálneho diania," upozorňuje psychologička Lenka Nemcová. "Aj vďaka komunitám na sociálnych sieťach, kde naši psychológovia intervenujú, môžu ľudia svoje pocity zdieľať, spoločne hľadať riešenia a poskytovať si vzájomne oporu," dodala.



Hovorí, že sa stretávajú aj s obrovskou súdržnosťou a podporou ľudí. Vyzývajú ich, aby sa skontaktovali so svojimi známymi, pýtali sa ich, ako sa majú a navzájom sa povzbudzovali.



"V prípade spoločnej karantény s rodinou môže dochádzať ku častejším nezhodám," povedal Madro. Ľudia by podľa neho mali hľadať možnosti, ako spoločný čas stráviť, napríklad spolu upratovať, hrať hry, variť, pozerať staré rodinné videá a fotografie, vytriediť staré veci na charitu či sledovať filmy a seriály.



Čet a email IPčko.sk je dostupný denne od 7:00 do polnoci. V pracovných dňoch od 14:00 do 20:00 sa možno obrátiť aj na Linku detskej dôvery na adrese www.linkadeti.sk a čísle 0907 401 749, nonstop na Linku dôvery Nezábudka Ligy za duševné zdravie na čísle 0800 800 566 a tiež Linku detskej istoty (LDI) na čísle 116 111.



Aj podľa koordinátorky dištančného poradenstva LDI Tatiany Ivanič Rybanskej sa momentálne väčšina hovorov na linke týka témy nového koronavírusu. Pracovníci linky podľa nej s deťmi hovoria o ich pocitoch či obavách, ale tiež sa im snažia poskytnúť primerané informácie o víruse a prevencii pred ním.