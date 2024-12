IPčko:Vianoce nemusia byť dokonalé, nie sú ani o perfektných darčekoch

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vianoce nemusia byť dokonalé, nie sú ani o perfektných darčekoch. Ľudia by sa mali zamerať na to, čo je pre nich skutočne dôležité. "Napíšte si zoznam, vyberte to podstatné a zvyšok vypustite," uviedlo občianske združenie (OZ) IPčko na sociálnej sieti v rámci odporúčaní ako zvládnuť sviatky.



Radí tiež menej sa venovať sociálnym sieťam a neporovnávať sa s ostatnými. "Pripomeňte si, čo vám Vianoce prinášajú a čo naozaj chcete prežiť. Každý deň si spomeňte na tri veci, za ktoré ste vďační," dodalo združenie.



Odporúča aj dopriať si denne aspoň 15 minút oddych, napríklad pri čítaní knihy či prechádzke. Rovnako kvalitný spánok a vyváženú stravu. Naopak, ľudia by sa podľa neho mali vyhnúť alkoholu či drogám.



Počas sviatkov je podľa odborníkov dôležité neizolovať sa a spojiť sa s blízkymi. V prípade ťažkostí IPčko radí nebáť sa požiadať o pomoc. "Ak vznikne konflikt, zastavte sa a skúste sa upokojiť pred tým, ako ho budete ďalej riešiť. Ak chcete, môžete z neho aj úplne odísť. Máte na to plné právo. Keď cítite úzkosť, skúste pár hlbokých nádychov a výdychov," doplnilo združenie. Odporúča tiež hovoriť o svojich očakávaniach, čo môže pomôcť predísť nedorozumeniam.