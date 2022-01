I.Štefanec: Potrebujeme Európsku zdravotnú úniu

Bratislava/Štrasburg 28. januára (TASR) - Ak má byť Európska únia (EÚ) pripravená na budúce zdravotné krízy či pandémie, potrebuje budovať skutočnú Európsku zdravotnú úniu, a teda aj posilniť Európsku agentúru pre lieky (EMA). Vyhlásil to slovenský europoslanec Ivan Štefanec.



Nárazový nedostatok liekov či zdravotných pomôcok je podľa neho možné efektívne vyriešiť len vzájomnou spoluprácou. Štefanec tak reagoval na rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý 20. januára v hlasovaní podporil posilnenie právomocí EMA.



Zdravotníctvo v EÚ je aj jednou z tém Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), prostredníctvom ktorej môžu svoje pripomienky k budúcnosti EÚ vyjadrovať aj občania členských krajín. Jednou zo súčastí CoFoE sú štyri občianske panely, ktoré sformujú svoje odporúčania pre európske inštitúcie. Posilnenie právomocí EMA do svojich odporúčaní zahrnul aj tretí občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy.



Občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.