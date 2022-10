ISTP eviduje 1300 ponúk práce v zdravotníctve

Bratislava 17. októbra (TASR) - Pracovné ponuky pre zdravotníkov tvoria približne päť percent zo všetkých ponúk. Aktuálne je v oblasti zdravotníctva v ponuke 1300 miest. Najviac sú na trhu žiadaní špecialisti v ošetrovateľstve. Vyplýva to z údajov pracovno-poradenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk).



"Zo zdravotníckych zamestnaní sú na trhu práce najviac žiadaní špecialisti v ošetrovateľstve (380 voľných pracovných miest), praktické sestry; zdravotnícki asistenti (200) a zdravotné sestry (130). Z lekárskych profesií sú to lekári špecialisti (250), všeobecní lekári (120) a zubní lekári (60)," priblížil projektový vedúci portálu Pavol Hudec.



Najviac pracovných miest pre zdravotníkov ponúka podľa portálu Bratislavský (600 pracovných ponúk), Trenčiansky (220) a Žilinský kraj (110), z okresov je to Bratislava (600), Trenčín (120) a Košice (90). "Najvyššie počty voľných pracovných miest nahlásili zamestnávatelia Nemocnica Bory a Fakultná nemocnica Trenčín," doplnil Hudec.



Priemerná základná zložka mzdy v hrubom v inzerátoch pre zdravotníkov na Slovensku dosahuje na portáli hodnotu 1341 eur. "Čo predstavuje medziročný nárast o tri percentá," podotkol Hudec s tým, že absolventi si zarobia priemerne 1026 eur. Inzeráty s pracovným pomerom na kratší pracovný čas ponúkajú priemerne 828 eur. Najvyššie nástupné základné platy v zdravotníctve ponúka Banskobystrický kraj, a to 1407 eur. Naopak, najnižšiu mzdu obsahujú inzeráty z Nitrianskeho kraja, a to 1261 eur.



Hudec pripomenul, že Slovensko už dlhší čas zápasí s akútnym nedostatkom lekárov aj zdravotných sestier, pričom problémom je aj trend starnutia pracovnej sily. "Priemerný vek všeobecných lekárov predstavuje 53,9 roka. Podobnú situáciu je možné sledovať aj pri zdravotných sestrách, ktorých priemerný vek stúpol v roku 2021 na úroveň 47 rokov," poznamenal. Do roku 2025 sa podľa jeho slov v zdravotníctve očakáva dodatočná potreba ľudských zdrojov na úrovni 20.400 pracovníkov.