Istrochem nezaradili do priorizácie envirozáťaží pre neukončené práce

Bratislava 11. júna (TASR) - Bývalé Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešný Istrochem, neboli zaradené do novej priorizácie envirozáťaží Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Informovala o tom členka predsedníctva mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Tamara Stohlová. Envirorezort uviedol, že v areáli nie sú ukončené všetky práce, ktoré sú podmienkou na zaradenie envirozáťaže medzi prioritné.



"Ministerstvo životného prostredia SR roky nekoná. Neprebehli ani základné administratívne procesy v zodpovednosti ministerstva, bez ktorých nie je možné s odstraňovaním znečistenia začať a zabrániť tak šíreniu kontaminácie smerom na zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove," upozornila Stohlová. Envirorezort odmieta, že by v prípade Istrochemu nekonal. S vlastníkom areálu rokuje.



Prístup ministerstva považuje Stohlová za zarážajúci. "V zasiahnutých oblastiach viacerých bratislavských mestských častí žijú tisíce ľudí, ktorí nemajú dostatočné informácie, ako si chrániť zdravie a momentálne neexistuje vízia, kedy sa s envirozáťažou začne niečo skutočne robiť," skonštatovala Stohlová. Pre nezaradenie Istrochemu do priorizácie MŽP predpokladá Stohlová oneskorenie a preloženie sanácie územia na neurčito.



Do Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na obdobie 2022 až 2027 je podľa rezortu zaradených šesť lokalít v areáli spoločnosti Istrochem. "Označiť ich za prioritné bránia viaceré formálne prekážky. Predovšetkým - v prípade piatich z nich sa ešte neurčila povinná osoba," tvrdí. Dovtedy nemôže byť rezort na týchto lokalitách zodpovedný za sanáciu envirozáťaží.



V celom areáli Istrochemu sa zároveň musia spraviť geologické prieskumy. Rezort verí, že táto fáza prípravy odstránenia envirozíťaže sa uskutoční čím skôr. "Potom - pokiaľ príde k dohode s vlastníkmi - bude môcť byť areál Istrochemu zaradený medzi prioritné ciele pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Ako prioritné totiž môžu byť vedené iba tie envirozáťaže, na ktorých sa už vyhodnotili analýzy rizika," ozrejmilo ministerstvo.



Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadnutá na 350 až 500 miliónov eur. Takúto výšku investícií nemá MŽP zabezpečenú ani z rozpočtu SR, ani z európskych zdrojov. Envirorezort preto podľa vlastných slov presadzuje názor, že majiteľ pozemkov, na ktorých sa záťaže v bratislavskom Istrocheme nachádzajú, sa musí finančne podieľať na sanácií.