IT Asociácia Slovenska žiada Gröhlinga, aby riešil situáciu na STU

Bratislava 25. júna (TASR) – IT Asociácia Slovenska žiada ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa zapojil do riešenia situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity. Asociácia vníma aj pokles kvalitných absolventov informatiky. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu IT Asociácie Slovenska Juraj Kadáš.



Prezident asociácie Emil Fitoš žiada Gröhlinga aj o prípravu a implementáciu nového systému riadenia a financovania vysokého školstva. Tvrdí, že FIIT STU po odchode 26 pracovníkov prestáva napĺňať očakávania, ktoré od nej IT firmy majú.



„Viaceré firmy rozbehli spoločné projekty, v ktorých hrajú kľúčovú rolu pracovníci, ktorí aktuálne hromadne opúšťajú fakultu. V našich firmách praxujú študenti, o ktorých nevieme, či vôbec plánujú ostať na Slovensku," hovorí Fitoš. Dodal, že nevie, ako negatívne sa prejaví situácia na medzinárodnej spolupráci či výmenných pobytoch Erasmus+.



Vyjadrenia, že fakulta bude naďalej plniť svoje povinnosti zo zákona, sú pre zástupcov IT sektora nezaujímavé a nedostatočné. „Ako veľké riziko taktiež vnímame ďalší pokles počtu kvalitných absolventov informatiky. Tí z FIIT STU patrili k najlepším. Fakulta, ktorá si 15 rokov budovala svoju prestíž, sa zásadne zmení. Nie som si istý, či to budú pozitívne zmeny," podotkol Fitoš.



Na FIIT STU v Bratislave končí 26 zamestnancov fakulty, pričom ide o dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Dôvodom sú nezhody s dekanom FIIT, ktoré trvajú už niekoľko mesiacov.



Avizovanému odchodu zamestnancov predchádzali niekoľkomesačné spory na fakulte, ktoré sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.