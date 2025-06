IT Fitness Test: Žiacisú zruční v používaní internetu

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenskí žiaci a študenti sú zruční v používaní internetu, no často majú problém s overovaním údajov, ktoré na internete získavajú. Rezervy majú aj v oblasti zálohovania dát, v porozumení bezpečnostných upozornení a v používaní kancelárskych nástrojov. Vyplýva to z predbežných výsledkov IT Fitness Testu, o ktorých vo štvrtok informoval riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.



Dobré výsledky v najväčšom testovaní digitálnych zručností v krajinách Vyšehradskej štvorky dosiahli slovenskí žiaci a študenti aj v oblasti kolaboratívne nástroje a sociálne siete. „Opäť treba povedať, že tým základným problémom a výzvou, ktorú majú, je overovanie informácií,“ upozornil Šedo s tým, že to súvisí s ďalšími zručnosťami, ako je kritické myslenie.



Ako podotkol, novinkou tohto ročníka testovania bol modul IT Master Test, zameraný na pokročilé digitálne zručnosti a schopnosť riešenia komplexných úloh. Nateraz ho podľa neho absolvovalo 1500 študentov na Slovensku. „Ukazuje sa, že digitálne zručnosti nie sú izolovanou témou a idú ruka v ruke s ďalšími zručnosťami, na ktorých je potrebné pracovať, a ktoré treba rozvíjať, a to je schopnosť čítania s porozumením a kritického myslenia,“ zdôraznil Šedo.



IT Fitness Test je rozdelený do kľúčových oblastí ako internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kancelárske nástroje, kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Výsledky testu sú indikátorom pripravenosti mladých ľudí na trh práce. Zároveň poukazujú na oblasti, v ktorých je napríklad potrebné upraviť obsah vzdelávania.



Doteraz sa do IT Fitness Testu zapojilo takmer 150.000 respondentov, z toho viac ako 56.000 zo Slovenska.