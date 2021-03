Na Darknete sa predávajú vakcíny proti COVID-19, môžu byť falošné

Na archívnej snímke fľaštička s vakcínou proti koronavírusu, ktorú vyvinuli vedci z Oxfordskej univerzity v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. marca (TASR) – Na Darknete, časti internetu, ktorá nie je štandardne prístupná, sa už predávajú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 za 200 až 1000 eur za dávku. Odborníci upozorňujú, že sú pravdepodobne falošné a takýto spôsob získania vakcíny je hlavne ilegálny. Informovala o tom kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky.Experti spoločnosti preskúmali 15 predajných miest na Darknete a našli ponuky na tri hlavné vakcíny proti ochoreniu COVID-19, od spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna.podotkli odborníci.Väčšina predajcov pochádzala z Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a USA a ceny za jednu dávku sa pohybovali od 200 do 1000 eur.spresnili experti.Väčšina predajcov na čiernom trhu uskutočnila už od 100 do 500 transakcií, čo naznačuje, že k obchodu skutočne došlo.dodali experti s tým, že podľa informácií, ktoré majú k dispozícii, nie je možné zistiť, koľko dávok vakcín inzerovaných online je reálne dávkami, keďže mnohým zdravotníckym zariadeniam nejaké zvyšné dávky zostali, a v koľkých prípadoch ide o podvod.uzavreli experti.Podľa bezpečnostného odborníka spoločnosti Dmitryho Galova nie je prekvapením, že sa na Darknet dostali aj takéto ponuky.podotkol Galov. Je podľa neho dôležité, aby si používatelia dávali pozor na akékoľvek ponuky súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, a mali by mať na pamäti, že kúpiť si vakcínu na Darknete nie je dobrý nápad.