Kybernetická spoločnosť: V 3. štvrťroku poklesol počet DDoS útokov

Bratislava 7. novembra (TASR) – V 3. štvrťroku sa oproti predošlému kvartálu výrazne znížil počet DDoS útokov. Upozornila na to kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky. DDoS útoky sa vyznačujú tým, že spôsobujú čiastočné alebo úplné znefunkčnenie sieťovej či IT služby. Medziročný vývoj je však menej priaznivý, napriek stabilizácii na trhu došlo k nárastu počtu takýchto útokov. V 3. kvartáli zaznamenali experti aj rekordný deň, čo sa týka maximálneho počtu DDoS útokov – bolo ich 323 za deň.



Ako zhodnotili experti, od začiatku roka DDoS útoky pribúdali, najčastejšie zasahovali vzdelávacie a administratívne zdroje. V 3. kvartáli ich však bolo o 73 % menej ako v predošlom štvrťroku. Počty útokov však medziročne vzrástli 1,5-násobne. "To znamená, že pokles pozorovaný počas 3. štvrťroka si možno vysvetliť predovšetkým abnormálnym nárastom útokov v 2. štvrťroku," dodali odborníci.



Pokles DDoS útokov potvrdila aj analýza príkazov prijatých botmi zo serverov na riadenie a kontrolu. V 3. kvartáli hekeri uskutočnili v priemere 106 útokov denne, kým v predošlom štvrťroku to bolo o 10 viac. V tomto období sa vyskytli dokonca aj také dni, počas ktorého hekeri zaútočili iba raz. Najviac útokov bolo 2. júla (323). Prekonali tak rekord z apríla tohto roka (298).



"Mnoho spoločností nebolo pripravených na prácu na diaľku, alebo nepovažovali svoje webové nástroje za kritické. Napríklad nám prišlo niekoľko žiadostí od organizácií, ako sú výrobcovia rúšok, ktoré sa stali obeťami DDoS útokov," poznamenal generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen. Situácia sa podľa jeho slov zlepšuje, no útočníci stále ostávajú aktívnymi. Preto odporúča napríklad zveriť prevádzku webových služieb do rúk odborníkom, ktorí vedia, ako na takéto typy útokov reagovať. Radí tiež overiť dohody a opätovne si potvrdiť kontaktné údaje tretích strán, vrátane tých uzatvorených s poskytovateľmi internetových služieb. Firmy by tiež mali implementovať profesionálne riešenia na zabezpečenie svojej organizácie pred DDoS útokmi.