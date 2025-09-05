< sekcia Slovensko
ITAS: Spochybňovanie poznatkov vedy môže mať negatívny vplyv na mládež
Spochybňovanie vedeckých poznatkov podľa Kadáša ohrozuje nielen dôveru mladšej generácie vo vedecké metódy a fakty, ale tiež vyvoláva riziko odlevu kvalitného talentu zo Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Spochybňovanie vedeckých poznatkov môže mať negatívny vplyv na mladšiu generáciu. Vyplýva to z vyhlásenia IT Asociácie Slovenska (ITAS). Vyzývajú v ňom na širokú podporu vzdelávania, výskumu a vedeckej integrity. TASR o tom informoval manažér komunikácie ITAS Juraj Kadáš.
„Inovácie, výskum a rozvoj znalostí sú hnacou silou modernej, digitálnej spoločnosti a predstavujú jadro kvalitného ekosystému vzdelávania a podnikania. Informačné a komunikačné technológie dnes významne prispievajú k hospodárskej stabilite a konkurencieschopnosti Slovenska a ich ďalší rozvoj nie je možný bez pevného ukotvenia vo vede a výskume,“ priblížila asociácia.
