Iuventa konštatuje, že zaznamenala úspešný rok 2021 i napriek pandémii

Bratislava 8. januára (TASR) - Aj napriek pandémii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže zaznamenala úspešný rok 2021. Konštatuje, že sa nielen podarilo zvládnuť výzvy, ktoré rok so sebou priniesol, ale dokázali sa venovať aj novým rozvojovým aktivitám na podporu mladých ľudí a skvalitnenie práce s mládežou. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Jednou z nosných tém a aktivít Iuventy v roku 2021 bola príprava návrhu Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028 ako hlavného dokumentu, ktorý formuje politiku štátu voči mládeži na nasledujúce obdobie. Do konzultácií sa zapojilo približne 300 subjektov, organizácií a inštitúcií. Boli zrealizované okrúhle stoly v každom regióne Slovenska. Zavŕšením celého procesu bolo prijatie stratégie vládou SR 14. decembra 2021.



V rámci podpory práce s mládežou a zvyšovania jej kvality zrealizovala Iuventa 37 akreditovaných školení pre účastníkov z celého Slovenska, úspešne ich absolvovalo 298. Okrem toho zabezpečila ďalších 50 tematických vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou.



"V roku 2021 sme založili žiacky poradný výbor v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a uskutočnili jeho prvé stretnutia. Ide o poradný orgán zložený zo 16 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska a jeho úlohou je poskytovať pohľad mladých ľudí na zmeny v oblasti vzdelávacej a mládežníckej politiky," konštatuje Iuventa. Záujem prejavilo viac ako 250 mladých ľudí.



Naďalej inštitút pokračoval v manažovaní programu Mládežnícky delegát/delegátka OSN. "Rok 2021 bol bohatý aj na publikačnú činnosť. Preložili a vydali sme osem príručiek na podporu práce s mládežou," priblížila Iuventa. Naďalej zabezpečovala implementáciu programov EÚ Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity.



Dôležité miesto v činnosti Iuventy patrí podpore talentovanej mládeže prostredníctvom organizovania predmetových olympiád a postupových súťaží. "V roku 2021 slovenské delegácie mladých ľudí priniesli z každej z 18 medzinárodných súťaží medailové umiestnenie – spolu 56 medailí, z toho šesť zlatých, 19 strieborných a 31 bronzových," dodali z Iuventy.