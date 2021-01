IUVENTA v roku 2020 zabezpečila 30 vzdelávacích programov

Bratislava 5. januára (TASR) – Odbor podpory práce s mládežou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v roku 2020 zabezpečil 30 akreditovaných vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 361 účastníkov.



Najvyšší záujem bol o vzdelávanie zamerané na projektové riadenie a plánovanie, ako aj na digitálnu prácu s mládežou. O úspechoch IUVENTY v roku 2020 informuje na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Reakcia na krízu spôsobenú novým koronavírusom a prechod do dištančnej formy vzdelávania spočíval v úprave metodických materiálov vzdelávacích programov a ich prispôsobeniu pre online priestor. V období od apríla do decembra 2020 sa podarilo v dištančnej forme zrealizovať viaceré akreditované vzdelávacie programy. Odbor podpory práce s mládežou zároveň zabezpečil 75 podporných a rozvojových aktivít pre mládež, pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie, najmä v období, kedy práca s mládežou bola výrazne ovplyvnená koronakrízou.



Oblasť vyhľadávania a podpory talentovanej mládeže patrí medzi nosné aktivity IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, a to predovšetkým formou realizácie predmetových olympiád a postupových súťaží. Celoštátne kolá olympiád absolvovalo spolu 262 žiakov základných a stredných škôl. Spolu so sústredeniami boli základným predpokladom účasti na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Z nich sa v roku 2020 uskutočnili len niektoré, a to dištančnou formou. Slovenskí súťažiaci na nich získali jednu zlatú, 14 strieborných a 20 bronzových medailí.