IVP: Pri integrácii detí z Ukrajiny do škôl je jazyk stále prekážkou
IVP dodal, že zistenia o integrácii detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku reflektujú pohľad riaditeľov škôl, vyjadrujú teda len časť skutočnosti.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Pri integrácii detí z Ukrajiny do škôl je jazyková bariéra stále najvýznamnejšou prekážkou. Myslí si to 66 percent opýtaných riaditeľov škôl. Informoval o tom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na sociálnej sieti. Zároveň skonštatoval, že čím je v škole viac detí z Ukrajiny, tým klesá úspešnosť integrácie. Zistenia reflektujú pohľad riaditeľov škôl.
V súvislosti s pretrvávajúcou jazykovou bariérou upozornil, že kurzy slovenského jazyka poskytovalo len 31 percent škôl a z nich menej ako polovica (47 percent) bola vedená učiteľmi so skúsenosťami alebo kvalifikáciou v oblasti výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Ako doplnil, traumu a psychologické dôsledky vojny školy vnímali ako druhú najväčšiu výzvu pri integrácii detí z Ukrajiny (33 percent), hoci len 14 percent rozšírilo svoje služby psychologickej podpory.
Pozitívny názor na celkovú účinnosť integračných opatrení podľa IVP vyjadrilo 83 percent vedení škôl. „Úspešnosť integrácie z ich pohľadu však klesá so stúpajúcim počtom detí z Ukrajiny v škole. Školy, ktoré prijali viac ako 15 detí z Ukrajiny, uvádzali vyššiu mieru negatívneho názoru (13 percent) v porovnaní so školami, ktoré ich prijali päť a menej (5 percent),“ priblížili analytici.
Ako ďalej uviedli, medzi najčastejšie realizované opatrenia na podporu detí z Ukrajiny v školách patrili aktivity na podporu ich prijatia v kolektíve, poskytovanie finančnej alebo materiálnej podpory a adaptácia vzdelávacieho procesu a materiálov pre ich potreby. Takúto podporu podľa nich realizovalo viac než 80 percent škôl. Finančná a materiálna podpora, napríklad poskytovanie školských pomôcok, stravy a úhrada poplatkov, bola podľa analytikov hodnotená ako najúčinnejšie spomedzi opatrení na integráciu detí z Ukrajiny.
IVP dodal, že zistenia o integrácii detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku reflektujú pohľad riaditeľov škôl, vyjadrujú teda len časť skutočnosti. Oslovených bolo 3145 riaditeľov škôl, u ktorých bolo identifikované, že medzi začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a koncom školského roka 2024/2025 vzdelávali aspoň jedno dieťa alebo žiaka - odídenca z Ukrajiny, alebo že čerpali niektorý z príspevkov na podporu odídencov. Inštitút získal odpovede od takmer 65 percent z nich.
