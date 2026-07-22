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IVP: Rezort školstva chce financovať investície z fondu plánu obnovy
Investície zo štátneho rozpočtu sú určené najmä na rekonštrukcie v regionálnom školstve (6,2 milióna eur) a na projekty vysokých škôl (6,1 milióna eur), priblížil IVP.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR tento rok plánuje najviac investícií financovať z končiaceho fondu plánu obnovy a odolnosti. To najmä na dobudovanie kapacít materských škôl (173 miliónov eur) a základných škôl (71 miliónov eur). Vyplýva to zo zverejneného investičného plánu rezortu. Informoval o tom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na sociálnej sieti.
Investície zo štátneho rozpočtu sú určené najmä na rekonštrukcie v regionálnom školstve (6,2 milióna eur) a na projekty vysokých škôl (6,1 milióna eur), priblížil IVP.
Ako uviedol, investičný plán je základným nástrojom riadenia investícií. „Pomáha určovať priority na najbližšie roky a zároveň transparentne informovať verejnosť o pripravovaných investičných zámeroch,“ doplnil.
Podotkol, že plán zachytáva investičné priority rezortu na najbližších päť rokov vrátane projektov, ktoré sa nachádzajú v rôznych štádiách prípravy. Keďže slúži na plánovanie investícií, môže podľa inštitútu obsahovať aj zámery, ktoré aktuálne nemajú zabezpečené finančné krytie.
IVP realizuje zber projektov a následne ich metodicky vyhodnocuje. „Finálna podoba investičného plánu je výsledkom spolupráce so Sekciou rozpočtu,“ dodal inštitút.
Investície zo štátneho rozpočtu sú určené najmä na rekonštrukcie v regionálnom školstve (6,2 milióna eur) a na projekty vysokých škôl (6,1 milióna eur), priblížil IVP.
Ako uviedol, investičný plán je základným nástrojom riadenia investícií. „Pomáha určovať priority na najbližšie roky a zároveň transparentne informovať verejnosť o pripravovaných investičných zámeroch,“ doplnil.
Podotkol, že plán zachytáva investičné priority rezortu na najbližších päť rokov vrátane projektov, ktoré sa nachádzajú v rôznych štádiách prípravy. Keďže slúži na plánovanie investícií, môže podľa inštitútu obsahovať aj zámery, ktoré aktuálne nemajú zabezpečené finančné krytie.
IVP realizuje zber projektov a následne ich metodicky vyhodnocuje. „Finálna podoba investičného plánu je výsledkom spolupráce so Sekciou rozpočtu,“ dodal inštitút.