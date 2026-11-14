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IVP: SR nemá výrazný nedostatok učiteľov, problémom sú nízke platy
Vyplýva to z najnovšieho vydania Education at a Glance, ktoré taktiež ukázalo, že mnohí slovenskí učitelia nie sú spokojní s platovým ohodnotením.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Na Slovensku v školskom roku 2024/2025 odučili pedagógovia bez plnej kvalifikácie desať percent všetkých úväzkov na verejných základných a stredných školách, čo je blízko priemeru OECD (9,1 percenta). Z povolania odišlo šesť percent kvalifikovaných učiteľov, podobne ako v priemere OECD (6,4 percenta). Vyplýva to z najnovšieho vydania Education at a Glance, ktoré taktiež ukázalo, že mnohí slovenskí učitelia nie sú spokojní s platovým ohodnotením. Informoval o tom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na sociálnej sieti.
„Slovensko v nedostatku učiteľov nevytŕča. Podiel nedostatočne kvalifikovaných učiteľov aj odchody učiteľov z povolania sú blízko priemeru OECD. Výrazne slabším miestom zostáva platové ohodnotenie učiteľov,“ uviedol IVP. Ako priblížil, s podmienkami okrem platu je spokojných 81 percent učiteľov druhého stupňa základných škôl (OECD 68 percent), so svojím platom len 27 percent (OECD 39 percent).
Čo sa týka nedostatku učiteľov, úplne odstrániť sa podľa OECD pravdepodobne nepodarí ani pri využití všetkých dostupných nástrojov, pretože ide čiastočne o dôsledok nedostatku pracovníkov v celej ekonomike. IVP doplnil, že školstvo tak súperí s ostatnými sektormi o obmedzený počet ľudí a bude musieť efektívnejšie využívať svojich zamestnancov, napríklad pomocou technológií alebo väčšieho zapojenia podporného personálu.
Okrem toho správa Education at a Glance tiež ukázala, že podiel žien medzi učiteľmi je na Slovensku vyšší než v priemere krajín OECD. V materských školách tvoria ženy takmer 100 percent učiteľov (OECD 96 percent) a na druhom stupni základných škôl 79 percent (OECD 68 percent). Ženy majú na Slovensku výrazné zastúpenie aj vo vedení škôl. Kým na prvom stupni základných škôl v krajinách OECD tvoria 83 percent učiteľov, ale iba 67 percent vedenia, na Slovensku je ich zastúpenie v oboch skupinách takmer rovnaké: 89 percent medzi učiteľmi a 90 percent vo vedení.
„Slovensko v nedostatku učiteľov nevytŕča. Podiel nedostatočne kvalifikovaných učiteľov aj odchody učiteľov z povolania sú blízko priemeru OECD. Výrazne slabším miestom zostáva platové ohodnotenie učiteľov,“ uviedol IVP. Ako priblížil, s podmienkami okrem platu je spokojných 81 percent učiteľov druhého stupňa základných škôl (OECD 68 percent), so svojím platom len 27 percent (OECD 39 percent).
Čo sa týka nedostatku učiteľov, úplne odstrániť sa podľa OECD pravdepodobne nepodarí ani pri využití všetkých dostupných nástrojov, pretože ide čiastočne o dôsledok nedostatku pracovníkov v celej ekonomike. IVP doplnil, že školstvo tak súperí s ostatnými sektormi o obmedzený počet ľudí a bude musieť efektívnejšie využívať svojich zamestnancov, napríklad pomocou technológií alebo väčšieho zapojenia podporného personálu.
Okrem toho správa Education at a Glance tiež ukázala, že podiel žien medzi učiteľmi je na Slovensku vyšší než v priemere krajín OECD. V materských školách tvoria ženy takmer 100 percent učiteľov (OECD 96 percent) a na druhom stupni základných škôl 79 percent (OECD 68 percent). Ženy majú na Slovensku výrazné zastúpenie aj vo vedení škôl. Kým na prvom stupni základných škôl v krajinách OECD tvoria 83 percent učiteľov, ale iba 67 percent vedenia, na Slovensku je ich zastúpenie v oboch skupinách takmer rovnaké: 89 percent medzi učiteľmi a 90 percent vo vedení.