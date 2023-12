IVP: Učitelia na Slovensku starnú, najohrozenejšie sú SŠ a MŠ

Bratislava 18. decembra (TASR) - Učitelia na Slovensku starnú, ohrozené sú najmä stredné školy (SŠ) a materské školy (MŠ). Najviac vyučujúcich v dôchodkovom veku je pritom v Bratislavskom kraji. Vyplýva to zo štúdie o starnutí učiteľskej populácie v SR realizovanej Inštitútom vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.



Autorky štúdie vysvetlili, že sledovanie starnutia učiteľov je dôležité na zabezpečenie potrebného počtu kvalifikovaných učiteľov. "Náš vzdelávací sektor čelí mnohým výzvam, medzi ktoré patrí aj nedostatok učiteľov. Starnutie učiteľskej populácie súvisí s týmto nedostatkom, pretože starší učitelia sa postupne stávajú neaktívnymi, či už pre dôchodok alebo zdravotné dôvody," zdôraznili z ministerstva.



Najväčší podiel vyučujúcich v dôchodkovom veku je v Bratislavskom kraji. "Okrem toho štúdia identifikuje najväčšie riziko budúceho nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji," priblížili. Najvyšší priemerný vek dosahujú učitelia odborných predmetov, ako sú technické, poľnohospodárske a spoločenskovedné odbory. Rovnako tiež učitelia ruského jazyka a fyziky. Najmladší v priemere sú učitelia všetkých cudzích jazykov (okrem ruského), biológie a odborných predmetov v školách umeleckého priemyslu.



IVP v tejto súvislosti odporúča zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania, zapojiť viac absolventov iných ako pedagogických smerov do vyučovacieho procesu a podporiť kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Navrhuje tiež flexibilnejšie pracovné podmienky pre starších učiteľov a programy mentorovania, ktoré by umožnili prenos skúseností medzi generáciami učiteľov. Rovnako aj poskytnutie podpory v oblasti zdravia a duševnej pohody.



Štúdia IVP o starnutí učiteľskej populácie na Slovensku analyzuje starnutie učiteľskej populácie, jeho vývoj v čase a štruktúru z pohľadu kategórií škôl, regiónov a skupín predmetov. Dostupná je na webe MŠVVaŠ.