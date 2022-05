IVP: V školstve by malo tento rok chýbať okolo 1300 učiteľov

Bratislava 29. mája (TASR) - V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov. V ďalšom roku 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet na takmer 8600 učiteľov. Vyplýva to z prepočtu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP), ktoré pre TASR poskytol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



"Slovensko trpí nedostatkom učiteľov a tento problém sa bude v najbližších rokoch prehlbovať," poznamenali z rezortu školstva. Vyčíslený dodatočný dopyt po učiteľoch reflektuje podľa ministerstva školstva nárast počtu žiakov a nárast počtu učiteľov odchádzajúcich do dôchodku. "Odhad je založený na predpoklade, že atraktivita učiteľského povolania sa oproti roku 2020 nezmení, a teda do škôl nastúpi rovnaký podiel absolventov ako v roku 2020. Je však možné, že pomalé tempo valorizácie z posledného obdobia ešte zníži očakávané reálne platy učiteľov v budúcnosti a záujem o povolanie učiteľov poklesne, čo ešte viac prehĺbi nedostatok učiteľov," uviedli z rezortu školstva.



Ministerstvo školstva nedisponuje údajmi o počte chýbajúcich učiteľov na regionálnej úrovni. "Existujú však viaceré indikácie, ktoré naznačujú regionálne problémy s nedostatkom zamestnancov v školstve. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o voľných pracovných miestach vykazujú školy v Trnavskom a Bratislavskom kraji relatívne viac voľných pracovných miest než školy v iných častiach Slovenska," poznamenalo ministerstvo. Nie je pritom zrejmé, ako veľký problém to školám spôsobuje, ani koľko miest sa im nakoniec nepodarí obsadiť, prípadne, na koľko miest si školy nevyberajú z viacerých kandidátov.



Údajmi o počtoch chýbajúcich učiteľov na úrovni predmetov ministerstvo školstva momentálne nedisponuje. Údaje o kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania aktuálne ministerstvo spracúva.