IVRA: Vláda neriešením odchodu zdravotníkov ohrozuje reformy

Bratislava 7. júla (TASR) - Vláda neriešením odchodu zdravotníkov, ako aj ich platov, ohrozuje reformy z plánu obnovy. Upozornil na to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA). Rezort zdravotníctva reagoval, že robí všetko pre to, aby sa situácia zastabilizovala.



Inštitút skonštatoval, že v rámci plánu obnovy je ohrozených 385 miliónov eur, pretože vláda nebude vedieť personálne, zdravotníkmi, zabezpečiť reformy. Ide o zdroje na reformu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti a reformu starostlivosti o duševné zdravie.



Ciele daných reforiem a na ne naviazané finančné prostriedky budú podľa neho potrebovať dodatočné kapacity lekárov, najmä sestier. "Na realizáciu plánu obnovy a čerpanie 385 miliónov eur budeme potrebovať ďalších minimálne 10.000 zdravotných sestier do piatich rokov," priblížil Martin Halás z IVRA.



Poukázal na to, že v súčasnosti chýba 20.000 zdravotníkov, z toho 18.000 sestier. "Mzdy zdravotných sestier sú iba v susednom Česku vyššie v priemere o 600 eur mesačne, nehovoriac o mzdách v Nemecku či Rakúsku," skonštatoval. Vládu skritizoval okrem iného za nedodržanie termínu riešenia mzdových požiadaviek zdravotníkov.



Inštitút vyzval vládu na zastavenie hazardovania so slovenským zdravotníctvom. Deklaroval, že si nevie predstaviť, "ako chce ministerstvo naďalej zabezpečovať modernú, dostupnú zdravotnú starostlivosť bez zdravotníkov".



Rezort uviedol, že na stabilizácii personálnej situácie sa aktívne pracuje. Rozpracúva sa podľa neho aj materiál so strednodobými či dlhodobými krokmi, ktoré by mali priniesť v sektore dostatok zdravotníkov. Skonštatoval, že za najskôr realizovateľný krok pre zastabilizovanie považuje zvýšenie platov zdravotníkov, o čom rokuje s rezortom financií.



Ministerstvo pripomenulo, že pripravilo novely príslušných zákonov, ktorými sa zefektívnil proces zaraďovania zdravotníckych pracovníkov na špecializačné štúdium, čím sa urýchlilo vzdelávanie a doplnenie potrebných špecialistov do systému zdravotnej starostlivosti.