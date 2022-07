IVRA: Podmienky previerky NBÚ diskriminuje uchádzačov o šéfa ÚVO

Bratislava 31. júla (TASR) – Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola prijatá vlani na jeseň, výrazne obmedzuje a diskriminuje uchádzačov o funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Uchádzač totiž musí disponovať platnou bezpečnostnou previerkou na stupeň "tajné". Upozorňuje na to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA).



"Obvykle sa takýto typ previerky získava následne po splnení všetkých odborných požiadaviek a výbere uchádzača. Pri minulých voľbách predsedu ÚVO takáto požiadavka na kandidátov nebola," argumentuje Martin Halás z inštitútu.



"Podľa IVRA to evokuje dojem podobného scenára ako pri voľbe špeciálneho prokurátora, keď sa ukázalo, že kľúčovým kritériom úspešného uchádzača bola práve previerka vydaná Národným bezpečnostným úradom (NBÚ)," podotkol. Nevylučuje, že má vládna koalícia už vybraného kandidáta.



"Vydanie takejto previerky je zväčša niekoľkomesačný proces. Je preto možné, že ak by si kandidát podal žiadosť o previerku ešte v októbri minulého roka, keď nadobudla účinnosť predmetná úprava, do dnešného dňa by ju potenciálny kandidát ani nemal," doplnil. Zároveň sa pýta, prečo je podmienkou práve previerka na stupeň "tajné" a nie na stupeň utajenia "dôverné" alebo "prísne tajné".



Úrad vlády vypísal výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru o funkciu predsedu ÚVO v polovici mája. Uchádzači sa môžu hlásiť do 16. augusta.