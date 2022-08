IVRA reaguje na rokovania o mzdách zdravotníkov

Bratislava 10. augusta (TASR) - Stav zdravotníctva je natoľko vážny, že na rokovania o zvýšení miezd zdravotníkov mali prizvať všetkých ich relevantných zástupcov. Skonštatoval to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) v reakcii na utorkové (9. 8.) rokovanie na Úrade vlády SR. Ich vylúčenie je podľa neho hazardom so zdravotníkmi i pacientami.



Inštitút zdôraznil, že na rokovaní boli iba šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský a predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Moniky Kavecká, pri ktorej upozornil na jej stranícku príslušnosť. "Sparingpartnera premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) robila ako protistrana vlastná poslankyňa Národnej rady SR za OĽANO," podotkol.



Premiér mal podľa neho hľadať podporu u všetkých relevantných odborových a stavovských organizácií. IVRA poukázal, že napriek výzvam na rokovanie neprizvali Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov, Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskú lekársku komoru či Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.



Opatrenia, o ktorých sa rokuje, by mali byť podľa inštitútu verejne prerokované a vysvetlené s jasnou predstavou a stratégiou udržania zdravotníkov v systéme. "Bude na to potrebná práve aj súčinnosť zdravotníckych organizácií, ktoré sú účelovo vynechávané z rokovaní," dodal.



Konkrétny návrh rastu platov lekárov a sestier ich zástupcovia na utorkovom stretnutí nedostali, rokovania budú pokračovať v pondelok (15. 8.). Viaceré zdravotnícke organizácie kritizujú, že ich k rokovaniam neprizvali.



Visolajský minulý mesiac reagoval, že rokovania o mzdách sú úlohou práce odborových organizácií, nie komôr. Predseda vlády zdôraznil, že sa rokuje o všetkých zložkách v zdravotníctve. Rezort zdravotníctva opakovanie tvrdí, že zdravotnícke organizácie o priebehu rokovaní informuje.