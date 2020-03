Izoláciu či karanténu pre koronavírus pomôže prekonať aj cvičenie

Bratislava 19. marca (TASR) - Izoláciu či karanténu zavedenú v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19 sa ľudia snažia prečkať rôznymi spôsobmi. Okrem maľovania, písania, upratovania, sebaedukovania vo forme čítania, pozerania filmov, dokumentov či prednášok sa môžu pre zdravší život venovať aj cvičeniu. To môžu absolvovať aj prostredníctvom sociálnych sietí.



Expertka na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu Tina Zlatoš Turnerová predvádza spolu s manželom Vladom denne na Instagrame a na Facebooku približne 40-minútové cvičenie naživo pre každého o 10.30 h. "Čas strávený doma nemusí byť len oddychom, naplánuj si nový denný režim a prispôsob sa všetkému, čo táto situácia prináša čo najrýchlejšie," odporúča v krízovom režime Slovenka, ktorá mala pred vydajom totožné meno s energickou kráľovnou rock'n'rollu, legendárnou americkou speváčkou Tinou Turner.



"Cvičí sa s pomôckami, ktoré máme prirodzene doma a síce slúžia na iný účel, teraz ich vieme super využiť doslova pre zdravie," uviedla pre TASR Tina Zlatoš Turnerová s tým, že cvičenia robia každý deň, pokiaľ bude trvať karanténa. Po využití kníh ďalej plánuje cvičenia s pomôckou vo forme fliaš naplnených vodou či cvičenia so starou pneumatikou. "Vždy pripájame nejakú myšlienku na úvod a záver, aby sa ľudia zamysleli nad vecami iným spôsobom a zostali pozitívne mysliaci, hlavne zdraví a silní imunitne, k čomu cvičenie veľmi prospieva," dodáva k online vysielaniu ku zdravému pohybu Tina, ktorá sa dlhoročne venovala plážovému volejbalu, zaradila sa aj medzi fotografov a básnikov. Na svojom konte má okrem iného aj knižku porekadiel, básní a krátkych situačných postrehov s názvom Láska a neláska (2013), ktoré svojou formou pripomínajú staré čínske príslovia.



"Karanténa nie sú Vianoce, preto pozor na výživu hlavne čo sa týka množstva a samozrejme zloženia. Cukor priamo oslabuje imunitu, vždy si premyslite kedy, čo a aké sladké konzumujete," radí odborníčka na výživu a kondíciu a odporúča napríklad zdanlivo neškodné špaldové palacinky, ktoré sú odľahčenejšou verziou sladkostí. "Avšak, sacharidy vždy budú len sacharidy, preto treba rešpektovať všetky ostatné pravidlá - jesť ich skôr dopoludnia, množstvo za deň do jednej dlane, poctivo vyberať funkčné sacharidy," odkazuje Tina Zlatoš Turnerová.