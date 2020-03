Analýza: Odhadom bude potrebovať hospitalizáciu cca 24 000 ľudí v SR

Bratislava 17. marca (TASR) – Hospitalizáciu z dôvodu nákazy novým koronavírusom by mohlo na Slovensku potrebovať 24 000 z možných 537 000 nakazených ľudí. Vyplýva to z modelu Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý skúmal pravdepodobné scenáre vývinu pandémie. Podľa neho sa môže nakaziť pri dodržiavaní súčasných opatrení desať percent obyvateľstva do 110. dňa od 15. marca. Pri absencii opatrení by to bolo násobne viac.



Bod, keď kapacity slovenských nemocníc v intenzívnej starostlivosti dosiahnu svoj vrchol, má byť 60. deň od 15. marca. Vtedy by podľa modelu potrebovalo pľúcnu ventiláciu 532 pacientov, Slovensko má súčasnú kapacitu 550. Podľa riaditeľa IZP Martina Smatanu sú teda dva mesiace na aplikovanie opatrení na problémové časti populácie alebo prípadné zabezpečenie dodatočnej prístrojovej techniky.



V prípade, že bude 537 391 nakazených, očakáva sa, že v 100. deň od 15. marca bude mať symptómy 322 435 z nich. „Ak rátame súčasnú vekovú distribúciu, tak bude 7,43 percenta symptomatických pacientov vyžadovať hospitalizáciu,“ uvádza štúdia. Počíta s tým, že z nich bude zase 13,75 percenta potrebovať akútnu starostlivosť.



V prípade absencie opatrení by Slovensko očakávalo už 26. deň od 15. marca viac ako dva milióny nakazených Slovákov. IZP tak hodnotí súčasné opatrenia pozitívne, odmieta komentovať, či v nich odporúča pokračovať nasledujúce týždne až mesiace. Model s tým počíta. Do toho sú už zarátané všetky aktuálne opatrenia vrátane zatvorenia všetkých škôl alebo automobilky Volkswagen a PSA.



Analýza vychádza zo simulácie prenosu nového koronavírusu po Slovensku na základe migračných tokov medzi slovenskými obcami podľa modelu na základe článku z časopisu Nature. Druhú verziu modelu pripraví IZP 23. marca s aktualizovanými údajmi.