Izrael zaočkoval proti koronavírusu už 20 percent obyvateľov

Jeruzalem 10. januára (TASR) - V Izraeli za tri týždne zaočkovali proti novému koronavírusu už zhruba 20 percent populácie. Oznámil to v nedeľu izraelský minister zdravotníctva Yuli Edelstein, ktorého citovala agentúra DPA.



Izrael má v súčasnosti najvyšší počet preočkovaných na počet obyvateľov na svete. Izraelská vláda chce zaočkovať všetkých ľudí vo veku 16 rokov do konca marca. Vláda tvrdí, že si už zaistila dostatok vakcín, aby mohla tento cieľ dosiahnuť.



V krajine sa budú 23. marca konať ďalšie predčasné voľby, v poradí už štvrté parlamentné voľby za necelé dva roky.



V rámci najväčšej vakcinačnej kampane v dejinách Izraela už bolo zaočkovaných 1,817 milióna z celkového počtu 9,2 milióna obyvateľov, ktorí dostali prvú dávku vakcíny Pfizer-BioNTech.



Masové očkovanie sa v krajine začalo 19. decembra. V sobotu večer odštartovalo aj očkovanie druhou dávkou vakcíny: ako prví ho podstúpili premiér Benjamin Netanjahu a minister zdravotníctva Edelstein.



V Izraeli je od 27. decembra v platnosti v poradí už tretí lockdown, ktorý potrvá minimálne do 21. januára. Opatrenia tento týždeň ešte sprísnili.



Izraelské úrady okrem toho informovali, že sa v krajine vyskytli prvé štyri prípady varianty nového koronavírusu, ktorú prvýkrát zaznamenali v Juhoafrickej republike.



Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v sobotu večer opäť pokračovali protesty proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Na demonštrácii v Jeruzaleme sa zúčastnili tisíce ľudí, ktorí žiadali premiérovu demisiu pre obžalobu z korupcie a obviňovali ho z nezvládnutia koronakrízy.



Na budúci týždeň mal pokračovať súdny proces s Netanjahuom, avšak odložili ho na neurčito v súvislosti so sprísnením lockdownu. Premiér je obžalovaný z úplatkárstva, podvodu a narušenia dôvery, avšak on sám označuje všetky obvinenia za politicky motivované.