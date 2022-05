Ižvolt:Z Pamiatkového úradu chcem vytvoriť modernú, odbornú inštitúciu

Bratislava 1. mája (TASR) – Otvorená, moderná a odborná inštitúcia. Tak si Pamiatkový úrad (PÚ) SR predstavuje jeho nový generálny riaditeľ Pavol Ižvolt, nastupujúci v máji do funkcie. Pre TASR uviedol, že jeho ambície smerujú k intenzívnejšiemu odbornému monitoringu pamiatok počas ich obnov, užšej spolupráci s vlastníkmi i lepšej komunikácii s verejnosťou o význame ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva.



"Chcel by som, aby pamiatkari mohli byť častejšie prítomní na pamiatkach v priebehu ich obnov, aby mali čas a podmienky na nevyhnutný odborný rast. V prípade vlastníkov síce PÚ nemôže zabezpečiť financie, ktorými by vlastníkom dotoval ich pamiatkovú údržbu, no môže byť nápomocný poskytovaním odborných služieb, ako je napríklad archívna činnosť, digitalizácia pamiatok, preventívna údržba či chemicko-technologické rozbory," konkretizoval Ižvolt. "V synergii menších krokov sa budeme snažiť odbúrať aspoň časť administratívnej záťaže, sústrediť sa na riešenie pamiatok v havarijnom stave, ale aj na zlepšenie kvality pamiatkových obnov," ozrejmil plány nový šéf pamiatkarov.



Verí, že v činnosti PÚ, pokiaľ inštitúcia nebude musieť čeliť tlaku výrazných úsporných opatrení, sa budú dať zrealizovať aj zásadné zmeny. Je rád, že sa pamiatkarom podarilo dosiahnuť úpravu navrhovaného stavebného zákona a pamiatkové úrady tak nebudú transformované na špeciálne stavebné úrady. Deklaruje, že v intenciách súčasných kompetencií chce dosiahnuť čo najlepšie výsledky. "Čo potrebujeme celkovo v ochrane pamiatok je predovšetkým viac finančných prostriedkov pre vlastníkov, iné formy kompenzácie vlastníctva pamiatky (napr. daňové úľavy), zvýšenie odbornej úrovne projektantov, stavebných firiem aj samotných pamiatkarov,“ zdôraznil Ižvolt.



Energiu chce smerovať aj k zvýšeniu edičnej a propagačnej činnosti pamiatkových úradov. "Je potrebné propagovať pamiatky, ako aj prácu pamiatkarov. Viem si predstaviť všetky moderné formy komunikácie, podcastové štúdio, krátke videá, streamovanie odborných prednášok a podobne."



Pavol Ižvolt je odborníkom so skúsenosťami v oblasti obnovy pamiatok a ochrany nehnuteľného kultúrneho dedičstva. V uplynulých rokoch pôsobil ako technický koordinátor projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou. Ako úspešného kandidáta vo výberovom konaní na post generálneho riaditeľa PÚ ho ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) vymenovala do funkcie od 1. mája.



Ižvolt je druhým riadne menovaným generálnym riaditeľom PÚ po Kataríne Kosovej, ktorá viedla úrad od jeho oficiálneho vzniku v roku 2002 do konca roka 2020. V nasledujúcom takmer jeden a polročnom období bol riadením úradu dočasne poverený Radoslav Ragač.