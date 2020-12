J. Auxt sa stotožňuje s primárnym cieľom reformy súdnej mapy

Bratislava 10. decembra (TASR) - Predseda Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici Ján Auxt sa stotožňuje s primárnym cieľom reformy súdnej mapy, ktorým je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. TASR to potvrdila hovorkyňa KS v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.



„Možnosť špecializácie sudcov tak na okresných, ako aj odvolacích súdoch vníma pozitívne,“ sprostredkovala hovorkyňa slová predsedu. Krajský súd v Banskej Bystrici by mal zostať jedným z trojice odvolacích súdov, spolu s trnavským a prešovským.



Reorganizácia sa má dotknúť najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by podľa ministerky spravodlivosti a autorky navrhovanej reformy Márie Kolíkovej (Za ľudí) mali viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.