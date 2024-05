J. Banáš: Aurel Stodola mal vysokú mieru sebadisciplíny a vieru

Bratislava 15. mája (TASR) - Po úspešných motivačných biografiách o Štefánikovi a Baťovi prináša Jozef Banáš tretí román o fyzikovi Aurelovi Stodolovi. Biografia "Nevzdám to! Aurel Stodola" vyšla pri príležitosti 165. výročia narodenia jedného z najvýznamnejších svetových vedcov, považovaného za "otca parných turbín". Knihu uviedli do života v utorok (14. 5.) v Bratislave švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson a Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU), kde sa nachádza aj aula nesúca meno Aurela Stodolu.



"Nedostal Nobelovu cenu len preto, lebo v odbore strojárenstvo sa neudeľovala, jeho životným cieľom bolo uľahčovať život ľuďom cez stroje a prístroje. Bol to človek absolútnej disciplíny," hovorí Banáš o Slovákovi Aurelovi Stodolovi, narodenom v Liptovskom Mikuláša a neskôr švajčiarskom občanovi. Po maturite na vyššej reálnej škole v Košiciach odišiel do zahraničia a študoval v Budapešti, Zürichu, Berlíne a Paríži. Popri zamestnaní si vzdelanie zvyšoval aj na parížskej Sorbone.



Stodolove najväčšie úspechy sú spájané s pôsobením na jednej z najvyspelejších technologických vysokých škôl na svete - ETH Zürich. "Stal sa jej najmladším profesorom v dovtedajšej histórii," približuje vydavateľstvo Ikar knižnú novinku, v ktorej sa čitatelia dozvedia aj o tragických požiaroch, národnom útlaku, rodinných tragédiách, ktoré postihli Stodolu. "Boj s nepriazňou a najmä s vlastnými slabosťami bol jeho každodenným chlebom. Nikdy sa nevzdal. Nevzdával sa za žiadnych okolností, hoci sa zdalo, že riešenie nie je, kráčal vpred, aj keď už zdanlivo nebolo kam," opisuje Banáš osobného priateľa Alberta Einsteina a ďalších velikánov svetovej vedy, ale aj umenia.



"Snažil som sa ho vykresliť najmä z človečenského pohľadu, ako dokázal prekonávať prekážky, mal veľmi ťažký život. Žil v cudzom prostredí, prežil dve svetové vojny, jeho dcéra spáchala samovraždu, žena mu umrela predčasne, v cudzine bol sám," povedal pre TASR Banáš. Aurela Stodolu považuje napriek pohnutému osudu za mimoriadneho človeka, ktorý sa presadil vo veľkom svete a je nielen pre Slovákov, ale aj pre Švajčiarov veľkým príkladom a vzorom. "Bol to úžasný človek, pretože mal veľké vízie a ciele. Nikdy sa nevzdával, mal vysokú mieru sebadisciplíny a najmä veľkú vieru," uzavrel Banáš.