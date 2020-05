Baška: Podpora obranného priemyslu zo strany MO je mimoriadne dôležitý

Trenčín 14. mája (TASR) – Je veľmi dôležité, aby Ministerstvo obrany (MO) SR podporovalo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) tie firmy, ktoré majú čo povedať do obranného priemyslu. Po štvrtkovom stretnutí s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) to povedal predseda TSK Jaroslav Baška.







„Práve v Trenčianskom kraji je stále ešte najviac spoločností, ktoré spolupracujú s rezortom obrany. Aj vďaka objednávkam od ministerstva obrany sa v týchto spoločnostiach udržiavajú pracovné miesta v regióne. Problémy boli, sú aj budú, ale tie problémy sú na to, aby sa riešili. Pevne verím, že MO urobí v budúcnosti také kroky, aby tie spôsobilosti, ktoré potrebujú ozbrojené sily, boli zachované aj v týchto spoločnostiach,“ zdôraznil Baška.



Podľa ministra obrany je obranný priemysel v Trenčianskom kraji mimoriadne silný. „Spoločne urobíme všetko preto, aby sme pomohli obrannému priemyslu na Slovensku, aby sme zabezpečili čo najvyššiu zamestnanosť a prosperitu týchto spoločností, ktoré sú veľmi dôležité,“ doplnil Naď.