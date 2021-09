J. Benčík žiada ospravedlnenie od M. Suju, ktorý ho nazval vrahom

Na archívnej snímke poslanec NR SR Miroslav Suja. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. septembra (TASR) - Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR má v utorok (28.9.) riešiť disciplinárne konanie voči Miroslavovi Sujovi (nezaradený), ktorý Jána Benčíka (klub SaS) na júnovej schôdzi nazval vrahom. Benčík sa voči jeho vyjadreniu ohradil a chce ospravedlnenie.tvrdil Suja v pléne (25.6.) vo faktickej poznámke v rámci rozpravy. Benčík to pripomína v podnete na Suju, ktorý podal výboru.Benčík sa cíti urazený a hlboko dotknutý na cti týmto výrokom a tak žiada disciplinárne konanie.ohradil sa.Suja podľa neho nebol schopný ani povedať, o koho malo ísť.doplnil Benčík.Poslanec odmieta, aby takáto agresívna forma komunikácie bola akceptovaná na pôde NRSR a aby sa ľudia bezdôvodne nazývali vrahmi či inak urážali. Od výboru by chcel jasný signál,. Benčík výboru navrhuje, aby Sujovi odporučil ospravedlniť sa a ak to neurobí, aby mu dal pokutu.pripomenula predsedníčka mandátovo-imunitného výboru Anna Andrejuvová (OĽANO). Na zasadnutie výboru pozvali Benčíka aj Suju.