J.Bíreš: Potravinová správa zvýšila kontroly manipulácie s potravinami

Bratislava 13. marca (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) zvýšila kontroly pri manipulácii s potravinami. Zaviedla aj dezinfekciu a ochranné pomôcky predovšetkým pri nebalených potravinách. Pre TASR to povedal ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš v súvislosti s opatreniami pre šírenie nákazy nového koronavírusu.



V prípade, že by sa spustila diagnostika nového koronavírusu aj u zvierat, ŠVPS je metodicky pripravená, tvrdí Bíreš. "Sme pripravení na spustenie diagnostiky, akú úlohu zohráva pes či mačka v oblasti nákazy. V celej Európe sa zatiaľ nevyšetruje tento typ nákazy," povedal Bíreš.



Priblížil tiež, že prepravcovia, ktorí chodia do postihnutých zón, nevychádzajú z kabíny. "Náklady a výklady tovaru robia ľudia z firmy, z ktorej prišli," podotkol Bíreš.



ŠVPS na webovej stránke uvádza, že prenos vírusu cez potraviny je nepravdepodobný a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by k tomuto došlo u nového koronavírusu. "Doteraz však pokračuje výskum zameraný na identifikáciu zdroja ohniska, rozsahu šírenia infekcie a spôsobov prenosu," poznamenalo ŠVPS. Dodáva, že ľudia, ktorí sú podozriví z nakazenia, by mali úplne vylúčiť manipuláciu s potravinami.