J. Bittó Cigániková: Potratová tabletka je šetrnejšia k zdraviu žien

Bratislava 28. septembra (TASR) - Medikamentózne vykonanie potratu, teda potratová tabletka, je šetrnejšia k zdraviu žien ako doteraz chirurgický zákrok. Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) to uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii. Odvolávala sa pritom na odborné štúdie. Tvrdí, že kresťanskí politici šíria v prípade potratovej tabletky zavádzajúce informácie.



"Je nehorázne, keď dá niektorá politická strana stanovisko, ktoré je v rozpore s vedeckými dôkazmi," uviedla Bittó Cigániková. Odborné štúdie podľa nej dokazujú, že vykonanie interrupcie pomocou potratovej tabletky má menšie riziká ako chirurgický zákrok, a to napríklad aj v súvislosti s ďalšími tehotenstvami ženy. "Sme presvedčení, že pokiaľ je (interrupcia) povolená, mala by sa robiť najmodernejšou formou s čo najmenšími následkami," zdôraznila.



Poukázala tiež na stanovisko Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, ktorá taktiež tvrdí, že využitie potratovej tabletky pod dohľadom lekárov je bezpečnejší spôsob interrupcie ako chirurgický zákrok.



Využívanie fínskej štúdie v argumentácii proti potratovej tabletke je podľa nej tendenčné. Poukázala na to, že vychádza z fínskych registrov a hovorí o väčšom množstve komplikácií preto, lebo za komplikáciu je v nej považovaná každá návšteva lekára. Nevyhodnocuje tiež všetky riziká chirurgického zákroku. Podotkla, že potratová tabletka je vo Fínsku povolená.



Mimoparlamentné hnutie KDH vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby odmietli pozmeňujúci návrh k novele zákona povoľujúci tzv. interrupčnú tabletku. Hnutie sa obáva zmeny vo vnímaní potratov a znásobenia tlaku na matku zo strany partnera. Tvrdia, že chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický. Upozorňujú na možné psychické i fyzické komplikácie. Samotný návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti podporujú, hoci podľa nich by si téma zaslúžila vládny návrh.



Novela zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúca oblasť potratov je súčasťou programu aktuálnej 12. schôdze NR SR. Poslanci z klubu OĽANO ňou navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva či obsiahlejšie hlásenie o potratoch. Pozmeňujúce návrhy k novele avizovala predkladateľka Anna Záborská (OĽANO), ako aj šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Tá už informovala, že obsahom jej návrhu je i takzvaná interrupčná tabletka. Časť poslancov klubu OĽANO už avizovala, že Záborskej novelu v pléne nepodporia. Novela je v druhom čítaní.