Bittó Cigániková: Riešenie vedenia ÚDZS sa veľmi nešťastne odďaľuje

Bratislava 27. apríla (TASR) – Riešenie vedenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa veľmi nešťastne odďaľuje. Myslí si to predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). Ako povedala pre TASR, za dôležité považuje, aby k vymenovaniu šéfa úradu konečne došlo. Voľbu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) podporí.



Pripomenula, že ÚDZS má dohliadať nielen na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie ich poslania, ale má dohliadať aj na zdravotné poisťovne a na to, či starostlivosť o poistencov vykonávajú správne podľa zákona. "Je veľmi nešťastné, keď takýto úrad nemá stále jasne stanovené vedenie, pretože ho považujem za veľmi dôležitý v systéme, pokiaľ funguje," uviedla.



Koaličná poslankyňa tvrdí, že pred niekoľkými mesiacmi navrhli vláde uznesenie, ktoré poverovalo vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) tým, aby vymenoval šéfa úradu, keďže sa už realizovalo výberové konanie. "Minister už mal na výber medzi jednotlivými kandidátmi. Bohužiaľ, toto uznesenie vláda vtedy nepustila ani na rokovanie vlády," poznamenala.



Bittó Cigániková hovorí, že pozná mená niektorých účastníkov predchádzajúceho výberového konania, z ktorých by si vedela vybrať kandidátov. Tvrdí však, že Lengvarský môže nového šéfa ÚDZS vybrať aj napriamo, alebo vyhlásiť nové výberové konanie, prípadne si vybrať niektorého z kandidátov posledného výberového konania. "Bude to zodpovednosť ministra zdravotníctva. Podporím jeho voľbu," dodala.



ÚDZS od roku 2004 vykonáva v oblasti verejnej správy dohľad nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Dohliada nad všetkými kľúčovými oblasťami systému zdravotníctva. Jeho cieľom je udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.



Doposiaľ ho viedli Alexandra Novotná, Ján Gajdoš, Richard Demovič, opäť Ján Gajdoš, Monika Pažinková a naposledy Tomáš Haško. Toho odvolala vláda ešte v druhej polovici októbra 2019 pre prípad výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) za 800 miliónov eur, ktoré sa v polovici júna 2019 týkalo 328 bodov.



Kauza ukázala na možné prepojenia členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Najviac bodov získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc.



Tendrom sa zaoberala aj Európska komisia. Tá sa rozhodla nezačať sankčné konanie voči Slovensku, ak Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upraví podmienky verejného obstarávania na ZZS.



Vedením úradu je dočasne poverený zástupca predsedu ÚDZS Ján Kohútik.