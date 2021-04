J. Bittó Cigániková: Zmluva na nákup Sputnika V je veľmi nešťastná

Bratislava 30. apríla (TASR) – Zmluva na nákup vakcín Sputnik V je veľmi nešťastná. Pre TASR to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Tvrdí, že sa zároveň ukázalo, že vtedajší premiér a terajší minister financií Igor Matovič (OĽANO) klamal a šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová hovorila pravdu.



"V tomto prekvapenie nie je, ani celkovo v obsahu," poznamenala Bittó Cigániková. Zo zmluvy podľa jej slov vyplýva, že Slovensko nevie, čo a v akej kvalite kupuje. Cena považuje za privysokú, nepáči sa jej ani to, že Slovensko preberá celú zodpovednosť. "Myslím si, že tá zmluva je pre občanov Slovenska nešťastná," povedala.



Na margo toho, či očakáva vyvodenie politickej zodpovednosti, uviedla, že tú už vyvodil Matovič, ale aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Otázne podľa koaličnej poslankyne je, čo nastane zo strany Ruska a ako sa krajiny dohodnú. "Zmluva obsahuje klauzulu o tom, že bez ohľadu na to, či tie vakcíny odoberieme alebo nie, musíme zaplatiť 100 percent ceny. Je tam aj pokuta, pokiaľ nejakým spôsobom odstúpime od zmluvy," uviedla.



Podotkla, že ak sa šéfovi rezortu zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO) podarí vybaviť, že z peňazí Slovákov nebude platená pokuta, je všetko v poriadku. Ak by sa však platili vysoké sumy za niečo, čo ani nemáme, poslankyňa očakáva diskusiu o vyvodení ďalšej politickej zodpovednosti. "To už by bolo naozaj cez čiaru," dodala Bittó Cigániková.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V vo štvrtok (29. 4.) večer. Dostupná je v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH.



Minister Lengvarský v piatok povedal, že sa neobáva sankcií za zverejnenie kontraktu, keďže k nemu došlo po dohode oboch strán. Okolnosti podpisu zmluvy komentovať nechcel. Na otázku, či Slovensko odkúpi všetky dva milióny dávok, ako bolo plánované, alebo odstúpi od zmluvy, jednoznačne neodpovedal.



"Ešte bude rokovanie s ruskou stranou, určite sa budú niektoré podmienky meniť," načrtol. V súvislosti s otázkami o efektívnosti zmluvy minister skonštatoval, že mu "bolo povedané, že ide o štandardný typ zmluvy".