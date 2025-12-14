< sekcia Slovensko
J. Blanár: Členstvo v OECD pomáha SR zvyšovať kvalitu života občanov
Minister vyzdvihol prínos členstva z hľadiska ekonomického rozvoja a implementácie reforiem kľúčových pri transformácii slovenskej ekonomiky a pri posilňovaní postavenia SR na medzinárodnej scéne.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pomáha Slovensku modernizovať hospodárstvo a zvyšovať kvalitu života občanov. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 25. výročia členstva SR v OECD.
„Vďaka členstvu v OECD došlo počas ostatných rokov k implementácii viacerých dôležitých reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, rozvojovej spolupráce, podpory malých a stredných podnikov, ale aj v uplatňovaní demokratických princípov či boja proti korupcii,“ skonštatoval.
Minister vyzdvihol prínos členstva z hľadiska ekonomického rozvoja a implementácie reforiem kľúčových pri transformácii slovenskej ekonomiky a pri posilňovaní postavenia SR na medzinárodnej scéne. „Konkrétnym prínosom členstva Slovenska v OECD bol aj vývoj slovenského hrubého domáceho produktu na obyvateľa, ktorý od vstupu do organizácie v roku 2000 bezprostredne rástol. Náš vstup pred štvrťstoročím bol potvrdením relevantnej pozície SR v slobodnom, bezpečnom a prosperujúcom svete, ale rovnako prestížou, že sme súčasťou ekonomicky najvyspelejších krajín, medzi ktoré dodnes nepatria napríklad ani všetky štáty Európskej únie,“ doplnil.
Hovoril o aktivite SR v organizácii. Poukázal na to, že Slovensko na pôde OECD aktuálne pôsobí vo viac ako 200 výboroch, pracovných a expertných skupinách. Upozornil na slávnostné podujatie pri príležitosti oslavy 25. výročia členstva SR v OECD, ktoré organizovalo ministerstvo zahraničných vecí. Zúčastnil sa na ňom aj generálny tajomník organizácie Mathias Cormann. „Medzinárodné zastúpenie na vysokej úrovni a veľmi pozitívna odozva zúčastnených krajín sú dôkazom, že sme rešpektovaní a Slovensko je prínosom ako v OECD, tak v ďalších organizáciách,“ dodal Blanár.
