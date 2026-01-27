< sekcia Slovensko
J. Blanár: Extrémizmus a nezmyselné zabíjanie tu nemajú mať miesto
Minister vnútra a predseda Hlasu-SD Šutaj Eštok vyhlásil, že sa on ani jeho strana od svojho protifašistického základu neodklonia.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Extrémizmus, nenávisť a nezmyselné zabíjanie nemajú v demokratickej spoločnosti priestor. Slovensko zároveň stojí na silných historických pilieroch antifašistického odkazu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Na sociálnej sieti výročie pripomenuli aj ministri vnútra a spravodlivosti - Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a Boris Susko (Smer-SD).
„Zlyhanie hodnôt a princípov mieru a ľudskosti má vždy konkrétne ľudské obete. Práve skúsenosť holokaustu bola jedným zo zásadných impulzov pre vznik povojnového medzinárodného poriadku a Charty Organizácie Spojených národov, na ktorej princípoch musí naďalej stáť súčasný svet, aby sa neopakovali chyby minulosti,“ zdôraznil Blanár s tým, že SR sa hlási k týmto hodnotám a principiálne ich presadzuje doma i na medzinárodnej scéne.
SR podľa neho zaraďuje boj proti antisemitizmu a všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie medzi svoje dlhodobé priority.
Minister spravodlivosti Susko pripomenul, že nacisti mali v Európe počas druhej svetovej vojny pod kontrolou približne 8,861 milióna židov. Odhaduje sa, že takmer šesť miliónov z nich zavraždili. „V Čechách a na Slovensku bolo vyvraždených približne 70 percent Židov. Zo Slovenska bolo deportovaných podľa odhadov 58.000 a takmer všetci boli zavraždení. Nie sú to len čísla. Sú to mená. Sú to adresy. Sú to ľudia, ktorí tu žili svoje obyčajné životy. Na bratislavských uliciach nám ich dnes pripomínajú Kamene zmiznutých - malé dlažobné kocky s menami tých, ktorých z týchto domov deportovali do koncentračných táborov,“ napísal Susko.
Minister vnútra a predseda Hlasu-SD Šutaj Eštok vyhlásil, že sa on ani jeho strana od svojho protifašistického základu neodklonia. „Odmietame relativizovanie fašizmu, jeho zľahčovanie aj akékoľvek pokusy o návrat k ideológiám, ktoré sú zodpovedné za smrť miliónov nevinných ľudí,“ uverejnil na sociálnej sieti.
