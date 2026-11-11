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J. Blanár: História nám pripomína, akú vysokú cenu má vojna
Podľa ministra nás dejiny učia, že trvalý mier nevzniká len ukončením bojov, ale vyžaduje si dôveru, rešpekt k medzinárodnému právu a ochotu hľadať riešenia za rokovacím stolom.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - História nám pripomína, akú vysokú cenu má vojna a akú hodnotu mier. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti výročia podpisu prímeria z 11. novembra 1918. Tragické následky prvej svetovej vojny, jedného z najničivejších konfliktov v dejinách ľudstva, podľa neho dodnes pripomínajú, kam môže viesť zlyhanie dialógu a riešenie sporov prostredníctvom zbraní. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Zároveň je 11. november Medzinárodným dňom vojnových veteránov.
„Prvá svetová vojna pripravila o život milióny ľudí a zanechala hlboké rany v celých generáciách. Jej odkaz je pre nás jasný. Aj po viac ako storočí nám pripomína, akú vysokú cenu má vojna a akú nevyčísliteľnú hodnotu má mier. Ten nie je samozrejmosťou a je potrebné chrániť ho dialógom, diplomaciou a vzájomným rešpektom medzi národmi,“ vyhlásil Blanár.
Podľa ministra nás dejiny učia, že trvalý mier nevzniká len ukončením bojov, ale vyžaduje si dôveru, rešpekt k medzinárodnému právu a ochotu hľadať riešenia za rokovacím stolom. V súčasnom svete poznačenom množstvom ozbrojených konfliktov je preto podľa neho úloha diplomacie dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pripomenul tiež, že práve v snahe predchádzať ďalším konfliktom a posilniť medzinárodnú spoluprácu vznikla po prvej svetovej vojne Spoločnosť národov, predchodkyňa Organizácie Spojených národov (OSN). Významnú stopu v jej činnosti zanechal aj slovenský diplomat Štefan Osuský.
Prímerie medzi Nemeckom a štátmi Dohody bolo podpísané vo vlaku pri francúzskom meste Compiegne a do platnosti vstúpilo 11. novembra 1918 o 11.00 h. Prvá svetová vojna si podľa odhadov vyžiadala 15 až 22 miliónov obetí a približne 21 miliónov vojakov utrpelo zranenia. Hoci priame boje zasiahli len časť územia dnešného Slovenska, vo vojne zahynulo približne 70.000 Slovákov. Mnohí vojaci sa navyše z frontu vrátili s fyzickými a psychickými následkami.
Jedenásty november je zároveň Medzinárodný deň vojnových veteránov, ktorého symbolom je kvet červeného maku. Ten po prvej svetovej vojne vyrástol na poliach poznačených bojmi a pokrýval hroby padlých vojakov, čím sa stal znakom ich obety, ale rovnako nádeje a mieru.
„Prvá svetová vojna pripravila o život milióny ľudí a zanechala hlboké rany v celých generáciách. Jej odkaz je pre nás jasný. Aj po viac ako storočí nám pripomína, akú vysokú cenu má vojna a akú nevyčísliteľnú hodnotu má mier. Ten nie je samozrejmosťou a je potrebné chrániť ho dialógom, diplomaciou a vzájomným rešpektom medzi národmi,“ vyhlásil Blanár.
Podľa ministra nás dejiny učia, že trvalý mier nevzniká len ukončením bojov, ale vyžaduje si dôveru, rešpekt k medzinárodnému právu a ochotu hľadať riešenia za rokovacím stolom. V súčasnom svete poznačenom množstvom ozbrojených konfliktov je preto podľa neho úloha diplomacie dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pripomenul tiež, že práve v snahe predchádzať ďalším konfliktom a posilniť medzinárodnú spoluprácu vznikla po prvej svetovej vojne Spoločnosť národov, predchodkyňa Organizácie Spojených národov (OSN). Významnú stopu v jej činnosti zanechal aj slovenský diplomat Štefan Osuský.
Prímerie medzi Nemeckom a štátmi Dohody bolo podpísané vo vlaku pri francúzskom meste Compiegne a do platnosti vstúpilo 11. novembra 1918 o 11.00 h. Prvá svetová vojna si podľa odhadov vyžiadala 15 až 22 miliónov obetí a približne 21 miliónov vojakov utrpelo zranenia. Hoci priame boje zasiahli len časť územia dnešného Slovenska, vo vojne zahynulo približne 70.000 Slovákov. Mnohí vojaci sa navyše z frontu vrátili s fyzickými a psychickými následkami.
Jedenásty november je zároveň Medzinárodný deň vojnových veteránov, ktorého symbolom je kvet červeného maku. Ten po prvej svetovej vojne vyrástol na poliach poznačených bojmi a pokrýval hroby padlých vojakov, čím sa stal znakom ich obety, ale rovnako nádeje a mieru.